Deutlicher Erfolg von Schruns gegen Kennelbach

FC Kennelbach steckte gegen Intersport FC Schruns eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte FC Schruns den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte geteilt.

In der 19. Minute brachte Pascal Barthold den Ball im Netz von Kennelbach unter. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Jonas Ganahl das 2:0 zugunsten von Schruns (41.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. In der 61. Minute zeigte der Unparteiische Bruno Rafael Lovisaro von FC Kennelbach die Rote Karte. Marco Berthold vollendete zum dritten Tagestreffer in der 70. Spielminute. Durch den Platzverweis von Lukas Glatzer geriet Kennelbach in der 77. Minute in doppelte Unterzahl. Die Lage war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits so hoffnungslos, dass dies kaum einen Unterschied machte. Letztlich fuhr Intersport FC Schruns einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

FC Schruns muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Schruns unteres Mittelfeld. Intersport FC Schruns bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, vier Unentschieden und 14 Pleiten.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet FC Kennelbach den 13. Rang des Klassements. In der Verteidigung von Kennelbach stimmt es ganz und gar nicht: 68 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich FC Kennelbach schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Gewinnen hatte bei Kennelbach zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Am nächsten Samstag reist FC Schruns zu SV Brauerei Frastanz, zeitgleich empfängt FC Kennelbach FC Götzis.

Landesliga: Intersport FC Schruns – FC Kennelbach, 3:0 (2:0)

70 Marco Berthold 3:0

41 Jonas Ganahl 2:0

19 Pascal Barthold 1:0

