Altenstadt hat gegen Götzis keine Probleme - Cem Öksüz analysiert!

Details Sonntag, 20. August 2023 01:24

Vollbad FC Götzis konnte TSV Altenstadt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Der sportliche Leiter von Altenstadt, Cem Öksüz, analysiert die neunzig Minuten und spricht von einem Traunstart für sein Team, aber die Saison ist noch lang!

Cem Öksüz, sportlicher Leiter Ender Klima TSV Altenstadt: „Zuerst einmal möchte ich ein Lob aussprechen. An das Schiedsrichterteam und die 22 Spieler. Es ist nicht einfach, bei diesen tropischen Verhältnissen Fußball zu spielen!

In der ersten Halbzeit ein gegenseitiges Abtasten mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Götzis ging zwar in Führung, aber das Tor wurde aberkannt wegen Abseits. Man hat es einigen Spielern angesehen an der Körpersprache, dass sie mit diesem heißen Wetter nicht ganz klar kommen. So plätscherte die erste Halbzeit dahin. Kurz vor der Halbzeit in der 43. Minute spielte unsere Neuerwerbung Marko Zdravkovic einen genialen hohen Querpass auf Philipp Oberhuber, der den Ball ideal annimmt und das unerwartete 1:0 für uns machte. Das Tor kam zum idealen Zeitpunkt für uns. So ging es in die Halbzeit Pause!

In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Wenig Torraumszenen bzw. Torchancen. In der 60. Minute dann das 2:0 - ein satter Flachschuss in die Ecke von unserem aufgerückten Außenverteidiger Jan Krawagna. Götzis versuchte zwar noch einmal den Anschlusstreffer zu erzielen, aber konnte nie richtig das Spiel, das sie sich vorgestellt haben, aufziehen. In der 87. Minute setzt sich der eingewechselte Eigenbauspieler Mert Tarim gegen den Innenverteidiger stark durch und setzt den Ball ins lange Eck. Danach war das Spiel gelaufen.

Positiv war an diesem Tag, dass wir diesmal unsere Torchancen verwertet haben und unser junger Torwart Sebastian Fehr zu null spielte. Sechs Punkte aus den ersten beiden Spieltagen ist natürlich ein Traumstart für das Trainerteam um Headcoach Marcel Längle und für mich. Aber die Saison ist noch sehr lange, da kann noch sehr viel Unerwartetes passieren. Gratulation an meine Mannschaft für den sehr guten Start in die neue Saison. Wünsche noch dem FC Götzis eine erfolgreiche und vor allem eine verletzungsfreie Saison!“

Landesliga: TSV Altenstadt – Vollbad FC Götzis, 3:0 (1:0)

87 Mert Tarim 3:0

60 Jan Krawagna 2:0

41 Philip Oberhuber 1:0

