Teodor Trailovic tütet den Sieg der SW Bregenz Amateure gegen Brederis ein

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:21

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen SW Bregenz Amateure und SK Brederis an diesem zehnten Spieltag. SW Bregenz Amateure wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

METZLER Werkzeuge SK Brederis ging durch Laurenz Marte in der 20. Minute in Führung. Für das 1:1 von SW Bregenz Amateure zeichnete Josip Hmura verantwortlich (31.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Cem Mustafa Pehlivan stellte die Weichen für SW Bregenz Amateure auf Sieg, als er in Minute 48 mit dem 2:1 zur Stelle war. Simon Gebhart schoss für SK Brederis in der 67. Minute das zweite Tor. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Teodor Trailovic noch einen Treffer parat hatte (89.). Am Ende verbuchte SW Bregenz Amateure gegen METZLER Werkzeuge SK Brederis einen Sieg.

SW Bregenz Amateure muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten das Heimteam in der Tabelle voran. SW Bregenz Amateure liegt nun auf Rang elf. In der Verteidigung von SW Bregenz Amateure stimmt es ganz und gar nicht: 25 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. SW Bregenz Amateure bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und fünf Pleiten. SW Bregenz Amateure ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 31 Gegentreffern ist SK Brederis die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit lediglich drei Zählern aus zehn Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Nach der Niederlage gegen SW Bregenz Amateure bleibt METZLER Werkzeuge SK Brederis weiterhin glücklos.

Kommenden Sonntag (15:00 Uhr) tritt SW Bregenz Amateure bei Vollbad FC Götzis an, schon einen Tag vorher muss SK Brederis seine Hausaufgaben bei FC Renault Malin Sulz erledigen.

Landesliga: SW Bregenz Amateure – METZLER Werkzeuge SK Brederis, 3:2 (1:1)

89 Teodor Trailovic 3:2

67 Simon Gebhart 2:2

48 Cem Mustafa Pehlivan 2:1

31 Josip Hmura 1:1

20 Laurenz Marte 0:1

