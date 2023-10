Jonas Ganahl schnürt Doppelpack für Schruns gegen Hohenems II

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:22

Intersport FC Schruns kam gegen VfB Hohenems 1b zu einem klaren 3:0-Erfolg.

Auf dem Papier ging FC Schruns als Favorit ins Spiel gegen Hohenems 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Schruns und VfB Hohenems 1b ohne Torerfolg in die Kabinen. Niclas Tschann brachte Intersport FC Schruns in der 55. Minute nach vorn. Jonas Ganahl beseitigte mit seinen Toren (62./81.) die letzten Zweifel am Sieg des Heimteams. Am Schluss gewann FC Schruns gegen Hohenems 1b.

Bei Schruns präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Der Sieg über VfB Hohenems 1b, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Intersport FC Schruns von Höherem träumen. FC Schruns verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Schruns in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Hohenems 1b den siebten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Intersport FC Schruns ist Autohaus Rudi Lins FC Nüziders (Sonntag, 16:00 Uhr). VfB Hohenems 1b misst sich am selben Tag mit SV Gaissau (15:00 Uhr).

Landesliga: Intersport FC Schruns – VfB Hohenems 1b, 3:0 (0:0)

81 Jonas Ganahl 3:0

62 Jonas Ganahl 2:0

55 Niclas Tschann 1:0

