Schwere Verletzung für Kicker von Altenstadt beim Sieg in Gaissau

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 01:12

Ender Klima TSV Altenstadt hat in der 10. Runde der Landesliga beim SV Gaissau mit 2:0 gewinnen können. Vor allem wünschen aber alle dem verletzten Spieler von Altenstadt, Mert Tarim, baldige Besserung. Der sportliche Leiter von Altenstadt, Cem Öksüz schildert den Spielverlauf und wie es zu dieser schweren Verletzung gekommen ist.

Getrübte Freude über Sieg nach fünf sieglosen Spielen

Cem Öksüz, sportlicher Leiter Ender Klima TSV Altenstadt: „Wir sind nach Gaissau ohne sieben vermeintliche Stammspieler gefahren. Sperren, Verletzungen und andere Gründe haben uns personell doch sehr geschwächt.

Coach Marcel Längle musste einiges umstellen durch die zahlreichen Ausfälle. Sehr viele junge Spieler, die in der U18 spielen, mussten gleich von Anfang an ran. Wir sind von Anfang an ein sehr hohes Tempo gegangen und das zahlte sich dann auch aus. Wir hatten sehr viele hochkarätige Chancen, die der gegnerische Torwart zu Nichte machte. In der 22. Minute die verdiente Führung, nach einem Eckball durch Faruk Alici.

Die zweite Halbzeit konnte ich leider nicht verfolgen, da sich unser Spieler Mert Tarim in der 35. Minute durch einen unglücklichen Zweikampf so schwer verletzt hat, dass er mit dem Krankenwagen in das LKH Bregenz gebracht werden musste. Man hat ihn gleich am selben Abend erfolgreich operiert. Diagnose Wadenbeinbruch, gute Besserung Mert!

An dieser Stelle möchte ich mich noch beim Physiotherapeuten vom SV Gaissau recht herzlich für die herausragende Erstversorgung bedanken und ebenso beim SV Gaissau und deren Fans. Er wurde von den zahlreichen Fans mit Applaus ins LKH verabschiedet.

In der 65. Minute schoss unser Routinier Marko Zdravkovic durch eine klasse Einzelleistung das verdiente 2:0 für uns. Insgesamt ein faires Spiel von beiden Seiten. Ich denke, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben, an dieser Stelle Gratulation an die Mannschaft.

Nach dem Spiel war die Freude natürlich sehr groß. Nach fünf sieglosen Spielen wieder mal einen Dreier eingefahren zu haben. Getrübt war die Stimmung durch die schwere Verletzung von unserem Spieler. Am kommenden Samstag, dem 21.10.2023, müssen wir die Leistung bestätigen, Gegner ist der starke SC Hatlerdorf. Spielbeginn ist um 14 Uhr!“

