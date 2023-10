Acht Treffer zwischen Sulz und Brederis

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:47

FC Sulz gewann das Samstagsspiel gegen SK Brederis mit 5:3. Als Favorit rein – als Sieger raus. FC Renault Malin Sulz hat alle Erwartungen erfüllt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gastgeber bereits in Front. Adiel Silva de Moura markierte in der dritten Minute die Führung. In der 14. Minute brachte Laurenz Marte den Ball im Netz von FC Sulz unter. In der 17. Minute erzielte Mathias Pointner das 2:1 für FC Renault Malin Sulz. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Pascal Rederer in der 21. Minute. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für FC Sulz. Den Vorsprung von FC Renault Malin Sulz ließ Rederer in der 49. Minute anwachsen. Eine starke Leistung zeigte Simon Gebhart, der sich mit einem Doppelpack für METZLER Werkzeuge SK Brederis beim Trainer empfahl (56./88.). Kurz darauf traf Moura in der Nachspielzeit für FC Sulz (93.). Schlussendlich verbuchte FC Renault Malin Sulz gegen SK Brederis einen überzeugenden Heimerfolg.

FC Sulz hat nach dem souveränen Erfolg über METZLER Werkzeuge SK Brederis weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit 32 geschossenen Toren gehört FC Renault Malin Sulz offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Sulz.

Mit 36 Gegentreffern ist SK Brederis die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste belegen mit drei Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte METZLER Werkzeuge SK Brederis die sechste Pleite am Stück.

Während FC Renault Malin Sulz am kommenden Samstag FC Kennelbach empfängt, bekommt es SK Brederis am selben Tag mit Vollbad FC Götzis zu tun.

Landesliga: FC Renault Malin Sulz – METZLER Werkzeuge SK Brederis, 5:3 (3:1)

93 Adiel Silva de Moura 5:3

88 Simon Gebhart 4:3

56 Simon Gebhart 4:2

49 Pascal Rederer 4:1

21 Pascal Rederer 3:1

17 Mathias Pointner 2:1

14 Laurenz Marte 1:1

3 Adiel Silva de Moura 1:0

