Doren holt im Duell der Verfolger Dreier in Satteins!

Details Dienstag, 24. Oktober 2023 00:31

Nur ein 2:2 für den Leader der 1. Landesklasse FC Raiffeisen Au in der 11. Runde beim SC Hohenweiler. Die Konkurrenz rückt näher. Tisis nach einem 4:1 bei Lauterach II nur mehr vier Punkte hinter Au. Das Duell der Verfolger gewinnt der FC Baldauf Doren mit 1:0 beim Aerocompact SV Satteins und setzt sich damit auf Platz drei, einen Punkt hinter Tisis.

Endlich wurden wir belohnt!

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Wir wussten alle, was auf dem Spiel steht. Nach insgesamt drei Remis in Folge waren wir unter Zugzwang. Nach den eher durchwachsenen Spielen gegen FC Lauterach 1b (3:3) und FC Krumbach (1:1) wollten wir alle eine Reaktion zeigen. Und vorweg: Die Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gezeigt und am Ende auch hochverdient gewonnen. Von Beginn an waren wir fokussiert und gut im Spiel, aber auch gleichzeitig etwas nervös in den ersten 10 Minuten. Mit der Fortdauer des Spiels wurden wir jedoch immer sicherer in unserem Kombinationsspiel. Die Laufbereitschaft hingegen war ab der 1. Minute zu sehen, ebenso die Präsenz in den Zweikämpfen. Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei sehr gute Chancen, die wir aber leider zum wiederholten Male nicht nutzen konnten. Das ist derzeit das mit Abstand größte Problem in unserem Spiel. Wir arbeiten viel, aber wir belohnen uns nicht. Dann schwächten sich die Hausherren selbst: in der 41. Minute sah Pius Kottke zu Recht die glatt Rote Karte wegen Foulspiels.

Und mit einem Mann mehr hatten wir natürlich viel mehr Spielanteile in der zweiten Halbzeit, aber die Hausherren versuchten immer wieder über ihr Konterspiel zum Erfolg zu kommen. Aber bis auf eine Chance durch Alem Majetic hatten die Hausherren nicht wirklich viel Zählbares. Aber auch bei uns fehlten die wirklichen Großchancen. Wie gesagt, wir kombinierten gut, aber unsere Boxbesetzung war einfach nicht gut, wenn wir über die Seiten durchkamen. Irgendwie fehlte immer der letzte Pass oder die Abschlüsse gingen über oder neben das Tor. In dieser Phase muss ich meiner Mannschaft dennoch loben, weil sie immer wieder versucht hat, den Lucky Punch zu setzen. Und sie wurde belohnt. In der 89. Minute erfolgte ein schneller Einwurf von Aygün Sarioglu auf Claudio Loacker, der sich am linken Flügel durchsetzte und dessen Hereingabe von Philipp Rupp eiskalt verwertet wurde. Das war die Entscheidung in diesem Spiel. In der 91. Minute gab es den zweiten Ausschluss für die Hausherren. Alem Majetic sah nach Foulspiel die Ampelkarte.

Fazit: Endlich wurden wir mal belohnt für das, was wir investiert haben. Wir waren an diesem Tag einfach die bessere Mannschaft und wir haben dieses Spitzenspiel verdient gewonnen. Jetzt haben wir noch 2 schwere Spiele und dann geht es in die verdiente Winterpause. Ich habe es schon vor Saisonbeginn gesagt: In dieser Liga kann jeder jeden schlagen und das bewahrheitet sich. Das wird noch richtig spannend in der Rückrunde. Wir müssen jetzt dieses Erfolgserlebnis für die restlichen zwei Spiele mitnehmen.“

