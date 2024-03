Neun Partien ohne Sieg: FC Götzis setzt auch in Langen Negativtrend fort

Details Samstag, 30. März 2024 23:38

Mit 0:3 verlor Vollbad FC Götzis am vergangenen Samstag deutlich gegen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen.

Auf dem Papier ging RW Langen als Favorit ins Spiel gegen FC Götzis – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Schon im Hinspiel hatte Vollbad FC Götzis die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Langen ging in der zehnten Minute in Führung. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Heimmannschaft. In der 52. Minute brachte Aleksandar Umjenovic das Netz für Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen zum Zappeln. In der 56. Minute zeigte der Unparteiische Adrian March von FC Götzis die Rote Karte. In ruhiges Fahrwasser brachte Langen sich, indem man das 3:0 erzielte (68.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen einen dreifachen Punktgewinn gegen Vollbad FC Götzis.

Die drei Punkte brachten RW Langen in der Tabelle voran. Langen liegt nun auf Rang sieben. Sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen derzeit auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist RW Langen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

FC Götzis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Vollbad FC Götzis die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Langen setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Nun musste sich FC Götzis schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die sportliche Misere – in den letzten neun Spielen gelang den Gästen kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Vollbad FC Götzis nur auf Rang 13.

Am kommenden Samstag trifft Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen auf FC Renault Malin Sulz, FC Götzis spielt am selben Tag gegen TSV Altenstadt.

Landesliga: Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen – Vollbad FC Götzis, 3:0 (1:0)

68 Fabian Wagner 3:0

52 Aleksandar Umjenovic 2:0

10 Fabian Maetzler 1:0

