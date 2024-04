FC Sulz nach Sieg gegen Altenstadt am Gipfel

Details Samstag, 20. April 2024 23:11

Gegen FC Sulz holte sich Altenstadt eine 1:4-Schlappe ab. Die Überraschung blieb aus: Gegen FC Renault Malin Sulz kassierte TSV Altenstadt eine deutliche Niederlage.

Im Hinspiel hatte FC Sulz die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.

Der Spitzenreiter geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als David Gassner das schnelle 1:0 für Altenstadt erzielte. Für das 1:1 von FC Renault Malin Sulz zeichnete Adiel Silva de Moura verantwortlich (20.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Luis Schnetzer stellte die Weichen für FC Sulz auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 2:1 zur Stelle war. Pascal Rederer beförderte das Leder zum 3:1 des Heimteams über die Linie (60.). In der Nachspielzeit besserte Moura seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für FC Renault Malin Sulz erzielte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Sulz TSV Altenstadt 4:1.

Die errungenen drei Zähler gingen für FC Renault Malin Sulz einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Offensivabteilung von FC Sulz funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 46-mal zu. FC Renault Malin Sulz knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Sulz zwölf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. FC Renault Malin Sulz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Altenstadt hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Insbesondere an vorderster Front kommt TSV Altenstadt nicht zur Entfaltung, sodass nur 23 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Nun musste sich Altenstadt schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nur einmal ging TSV Altenstadt in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nächster Prüfstein für FC Sulz ist SC Hatlerdorf (Samstag, 17:00 Uhr). Altenstadt misst sich am selben Tag mit VfB Hohenems 1b (14:30 Uhr).

Landesliga: FC Renault Malin Sulz – TSV Altenstadt, 4:1 (1:1)

93 Adiel Silva de Moura 4:1

60 Pascal Rederer 3:1

53 Luis Schnetzer 2:1

20 Adiel Silva de Moura 1:1

10 David Gassner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.