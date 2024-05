Spannung bis zur letzten Sekunde: RW Langen siegt knapp gegen Viktoria Bregenz

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 23:23

Ein Fußballspiel, das die Fans bis zur letzten Minute in Atem hielt, fand zwischen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen und FC Viktoria 62 Bregenz statt. Mit einem knappen 3:2 Sieg konnte RW Langen das Spiel für sich entscheiden, doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. Die Partie zeichnete sich durch eine Reihe von Wendungen aus, die bis zum Schlusspfiff für Spannung sorgten.

Starke erste Halbzeit für RW Langen

Der Start in das Spiel verlief für die Heimmannschaft RW Langen ideal. Bereits in der 23. Minute gelang es Fabian Wagner, den Führungstreffer zu erzielen und seine Mannschaft damit in Front zu bringen. Dieser frühe Erfolg gab RW Langen zusätzlichen Schwung, und Wagner selbst konnte in der 37. Minute erneut zuschlagen. Mit seinem zweiten Tor des Tages verdoppelte er die Führung seines Teams auf 2:0. Bis zur Halbzeitpause gelang es Viktoria Bregenz nicht, auf diesen Rückstand zu reagieren, sodass RW Langen mit einem komfortablen Vorsprung in die zweite Spielhälfte startete.

Viktoria Bregenz kämpft sich zurück, RW Langen hält dagegen

Nach der Halbzeitpause schien RW Langen dort weiterzumachen, wo sie aufgehört hatten. In der 70. Minute erhöhte Aleksandar Umjenovic auf 3:0 für die Gastgeber und schien damit den Sack zuzumachen. Doch Viktoria Bregenz gab sich nicht geschlagen. Angeführt von Bilal Gümüs, der in der 74. Minute den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielte, begann eine Aufholjagd, die das Spiel noch einmal spannend machte. Gümüs, der in dieser Partie eine Schlüsselrolle für sein Team spielte, schaffte es in der 90. Minute, ein weiteres Tor zu erzielen und den Spielstand auf 3:2 zu verkürzen. Trotz der roten Karte, die Gümüs kurz darauf erhielt, machte dieser Doppelpack das Spiel bis zum Schlusspfiff ungewiss.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für RW Langen. Die letzten Minuten waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Teams, den Ausgang für sich zu entscheiden. Für RW Langen war es ein hart erkämpfter Sieg, der zeigt, wie wichtig es ist, bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Viktoria Bregenz hingegen zeigte eine beeindruckende Moral, indem sie sich von einem 0:3 Rückstand zurückkämpften und beinahe noch den Ausgleich erzielt hätten. Ein spannendes Fußballspiel, das die Zuschauer sicherlich so schnell nicht vergessen werden.

Landesliga: Langen : Viktoria - 3:2 (2:0)

92 Bilal Gümüs 3:2

74 Bilal Gümüs 3:1

70 Aleksandar Umjenovic 3:0

37 Fabian Wagner 2:0

23 Fabian Wagner 1:0

Details

