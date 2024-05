Drei Punkte für den SC Hatlerdorf gegen die SW Bregenz Amateure

Details Montag, 06. Mai 2024 12:30

In einem fesselnden Match am Samstagabend sicherte sich der SC Hatlerdorf einen beeindruckenden 3:1-Heimsieg gegen die SW Bregenz Amateure. Von Beginn an zeigte sich Hatlerdorf entschlossen und effektiv, was ihnen letztlich den verdienten Sieg einbrachte. Trotz eines späten Tors der Gäste aus Bregenz konnte der SC Hatlerdorf seinen Vorsprung erfolgreich verteidigen und drei wichtige Punkte einfahren.

Ein starker Start für Hatlerdorf

Die Heimmannschaft legte einen Blitzstart hin, als Orhan Cil bereits in der 7. Minute das erste Tor des Spiels erzielte. Dieser frühe Treffer zeigte die Entschlossenheit von Hatlerdorf, das Spiel zu dominieren. Der Angriffsdruck blieb hoch, und die Fans mussten nicht lange auf das zweite Tor warten. In der 35. Minute baute Julian Krnjic die Führung aus, indem er den Ball nach einer hervorragend ausgeführten Aktion im Netz der SW Bregenz Amateure versenkte. Nur wenige Minuten später, in der 39. Minute, erhöhte Orhan Cil mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0 für SC Hatlerdorf. Mit einem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und die Zuschauer ahnten bereits, dass es für die Gäste aus Bregenz schwer werden würde, hier noch etwas Zählbares mitzunehmen.

Bregenz findet spät ins Spiel

Die zweite Hälfte des Spiels begann ähnlich energisch, doch die SW Bregenz Amateure fanden langsam ihren Rhythmus. Trotz der verbesserten Spielweise gelang es der Gastmannschaft lange Zeit nicht, die starke Defensive von Hatlerdorf zu durchbrechen. Erst in der 55. Minute gelang Yves Henri Simic der Ehrentreffer für die SW Bregenz Amateure, als er den Ball gekonnt im Tor der Heimmannschaft unterbrachte. Dieses Tor zum 3:1 sorgte zwar für kurzzeitige Hoffnung bei den Gästen, doch der SC Hatlerdorf ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Die verbleibenden Minuten des Spiels waren von intensiven Bemühungen beider Seiten geprägt, weitere Tore fielen jedoch nicht mehr.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit beendete, stand der Sieger fest: Der SC Hatlerdorf feierte einen verdienten 3:1-Erfolg vor heimischem Publikum. Dieser Sieg unterstreicht die Ambitionen von Hatlerdorf in dieser Saison und hinterlässt bei den SW Bregenz Amateuren die Erkenntnis, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt. Mit beeindruckenden Leistungen einzelner Spieler und einer geschlossenen Teamleistung hat der SC Hatlerdorf einmal mehr bewiesen, dass mit ihnen in dieser Spielzeit zu rechnen ist.

Landesliga: Hatlerdorf : SW Bregenz Amateure - 3:1 (3:0)

55 Yves Henri Simic 3:1

39 Orhan Cil 3:0

35 Julian Krnjic 2:0

7 Orhan Cil 1:0

