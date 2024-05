Duell auf Augenhöhe zwischen Hohenems II und Viktoria Bregenz

Details Samstag, 11. Mai 2024 15:35

In einem packenden Match der 21. Runde der Landesliga (V) trennten sich VfB Hohenems 1b und FC Viktoria 62 Bregenz mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und strategischem Geschick beider Teams, wobei die Tore erst in der zweiten Hälfte fielen.

Anpfiff zu einem intensiven Spiel

Die Begegnung begann energisch mit dem Anpfiff um 18:00 Uhr. Beide Mannschaften starteten motiviert und zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte einzusacken. Hohenems 1b, die Heimmannschaft, übernahm schnell die Kontrolle über das Spiel, indem sie den Ball geschickt in den eigenen Reihen hielt und auf eine Lücke in der Verteidigung der Gäste aus Bregenz lauerte. Trotz einiger guter Ansätze gelang es jedoch keinem der Teams, in der ersten Hälfte zählbare Erfolge zu erzielen, und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Tore fallen nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste geendet hatte. Hohenems 1b drängte weiter auf den Führungstreffer und ihre Bemühungen wurden schließlich in der 58. Minute belohnt. Lukas Haunschmied brach durch die Abwehr von Viktoria Bregenz und schoss das ersehnte 1:0 für die Heimmannschaft. Der Torschütze wurde von seinen Teamkollegen und Fans gebührend gefeiert, während Bregenz nun unter Zugzwang stand.

Die Gäste reagierten sofort und verstärkten ihre Angriffsbemühungen. Der Ausgleich ließ allerdings bis zur 82. Minute auf sich warten. Emre Orhan, der Stürmer von Viktoria Bregenz, zeigte seine Klasse, als er einen präzisen Schuss im Netz von Hohenems 1b versenkte und damit das Spiel wieder offen gestaltete. Dieses Tor zum 1:1 brachte neue Spannung ins Spiel und beide Teams suchten in den verbleibenden Minuten nach der Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden.

Trotz einiger aufregender Momente und Drangphasen beider Mannschaften gelang es jedoch keinem der Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Das Spiel endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das die Leistungen beider Mannschaften widerspiegelte. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und taktisches Geschick, und die Spieler verließen das Feld mit dem Wissen, dass sie alles gegeben hatten.

Das Remis in dieser Runde der Landesliga bedeutet für beide Teams, dass sie weiterhin hart arbeiten müssen, um ihre Position in der Tabelle zu verbessern oder zu festigen. Die Fans von Hohenems 1b und Viktoria Bregenz können stolz auf die Leistung ihrer Mannschaften sein, die ein spannendes und faires Spiel gezeigt haben.

Landesliga: Hohenems 1b : Viktoria - 1:1 (0:0)

82 Emre Orhan 1:1

58 Lukas Haunschmied 1:0

