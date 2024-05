Kennelbach setzt sich mit 3:1 gegen Hohenems II durch

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:37

Ein aufregendes Fußballmatch in der Landesliga endete mit einem verdienten 3:1 Sieg für den FC Kennelbach gegen Hohenems 1b. Von Beginn an zeigten die Gastgeber ihre Überlegenheit und sicherten sich durch effektive Chancennutzung die drei Punkte. Ali Bayraktar und Lukas Gorbach trugen mit ihren Toren wesentlich zum Erfolg bei, während Stefan Mangold für die Gäste den Ehrentreffer erzielte.

Starker Start für Kennelbach

Die Partie begann mit hohem Tempo, als der FC Kennelbach direkt vom Anpfiff weg Druck machte. Schon in der 10. Minute brach Ali Bayraktar die Stille im Stadion, als er das 1:0 für die Hausherren erzielte. Sein präziser Schuss ließ dem Torhüter von Hohenems 1b keine Chance und setzte früh im Spiel ein klares Zeichen. Dieses Tor gab Kennelbach zusätzlichen Schub, und es dauerte nicht lange, bis Lukas Gorbach in der 16. Minute das zweite Tor nachlegte. Sein Doppelpack, das er später im Spiel vervollständigen würde, zeigte seine herausragenden Fähigkeiten und seine Wichtigkeit für das Team.

Kennelbach dominiert, Hohenems findet spät ins Spiel

Nach der Halbzeitpause, mit einem komfortablen 2:0 Vorsprung, ließ Kennelbach nicht locker. Die Mannschaft kam entschlossen aus der Kabine, und Lukas Gorbach, der schon früh im Spiel brillierte, trug in der 49. Minute erneut zur Freude der Fans bei. Mit seinem zweiten Tor des Abends erhöhte er auf 3:0 für Kennelbach, was die Vorentscheidung in diesem Spiel bedeutete. Trotz des klaren Rückstands gab Hohenems 1b nicht auf und kämpfte weiter um jeden Ball. Ihr Bemühen wurde schließlich in der 86. Minute belohnt, als Stefan Mangold das 3:1 erzielte. Sein Tor war mehr als nur ein Trostpunkt, es zeigte die Entschlossenheit von Hohenems, bis zum Schlusspfiff zu kämpfen.

Obwohl der späte Treffer von Mangold den Gästen etwas Auftrieb gab, war der Sieg des FC Kennelbach nie wirklich in Gefahr. Mit kontrolliertem Spiel und effizienter Ausnutzung ihrer Chancen sicherte sich Kennelbach einen wohlverdienten Sieg in dieser Runde der Landesliga.

Das Spiel endete schließlich mit einem Stand von 3:1, und während Kennelbach den Erfolg feierte, musste Hohenems 1b die Heimreise mit leeren Händen antreten. Dieser Sieg könnte für Kennelbach in der Tabelle der Landesliga sehr wichtig sein, da sie weiterhin um eine gute Position kämpfen.

Landesliga: Kennelbach : Hohenems 1b - 3:1 (2:0)

86 Stefan Mangold 3:1

49 Lukas Gorbach 3:0

16 Lukas Gorbach 2:0

10 Ali Bayraktar 1:0

Details

