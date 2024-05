Burhan Yilmaz analysiert den 4:2 Erfolg von Hatlerdorf gegen Götzis

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:32

Die Top-3 der Landesliga haben in der 22. Runde nichts anbrennen lassen. Leader Sulz gewann bei den SW Bregenz Amateuren mit 6:1. Verfolger SC Elektro Graf Hatlerdorf setzt sich gegen Vollbad FC Götzis mit 4:2 durch. Auch Schlins bleibt dran – 5:2 gegen Brederis. Damit Leader Sulz weiterhin zwei Punkte vor Hatlerdorf und sieben Punkte vor Schlins.

Auftakt nach Maß für Hatlerdorf

Der SC Hatlerdorf legte einen Blitzstart hin, als Reinaldo Batista Caetano bereits in der 17. Minute das erste Tor erzielte. Dies gab den Hausherren früh im Spiel den nötigen Schwung. Die Führung währte jedoch nicht lange, denn der FC Götzis schlug schnell zurück. Alexander Lechner glich in der 19. Minute aus, und nur vier Minuten später drehte Jonas Volger das Spiel, indem er das 2:1 für die Gäste markierte. Doch die Antwort von Hatlerdorf ließ nicht auf sich warten. Abdülkerim Kalkan, eine Schlüsselfigur im Angriff der Gastgeber, fand in der 26. Minute den Weg ins Netz und stellte das Unentschieden wieder her.

Zweite Halbzeit voller Überraschungen

Nach der Pause kam der SC Hatlerdorf entschlossen aus der Kabine. Abdülkerim Kalkan, der bereits in der ersten Hälfte erfolgreich war, traf erneut und brachte sein Team in der 63. Minute mit 3:2 in Führung. Dieses Tor schien die Wende im Spiel zu markieren, denn von da an dominierte Hatlerdorf das Geschehen. In der 82. Minute sorgte dann Reinaldo Batista Caetano mit seinem zweiten Tor des Abends für die Entscheidung. Der Stürmer zeigte eine herausragende Leistung und war ein ständiger Unruheherd für die Verteidigung des FC Götzis.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen, und trotz einiger Versuche von Götzis, den Rückstand zu verkürzen, blieb es beim 4:2 für den SC Hatlerdorf. Die effektive Nutzung ihrer Chancen und eine starke Teamleistung in der zweiten Halbzeit sicherten den Hausherren drei wichtige Punkte in der Meisterschaft.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Hatlerdorf: „Nach drei Ausfällen aus privaten Gründen mussten wir die Mannschaft etwas umstellen. Megastolz bin ich auf die Jungs, die ihre Startelf-Chance genutzt haben. Das Spiel war auf einem guten Niveau. Götzis hat gut mitgespielt und konnte positiv auf unser 1:0 reagieren. Wir hielten uns an den Matchplan und waren uns sicher: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir unsere Überlegenheit in Tore umwandeln. Gesagt, getan! Eine kleine Umstellung in der Halbzeit hat dazu geführt, dass wir das Spiel für uns entschieden haben. Meine Jungs sind charakterlich top und wissen ganz genau, dass ein Rückstand uns nichts anhaben kann. Wenn wir in diesem Tempo weiter machen, dann öffnet sich die Tür zur Vorarlbergliga ganz schnell. Kompliment an Götzis, die mutig Fußball gespielt haben und an das Schiedsrichter-Trio, die das Spiel zu jeder Sekunde im Griff hatten.“

Landesliga: Hatlerdorf : FC Götzis - 4:2 (2:2)

82 Reinaldo Batista Caetano 4:2

63 Abdülkerim Kalkan 3:2

26 Abdülkerim Kalkan 2:2

23 Jonas Volger 1:2

19 Alexander Lechner 1:1

17 Reinaldo Batista Caetano 1:0

