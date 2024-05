Vier Ausschlüsse: Turbulentes Duell zwischen Nüziders und Kennelbach!

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:24

Im Rahmen der 23. Runde der Landesliga kam es zum packenden Aufeinandertreffen zwischen dem Autohaus Rudi Lins FC Nüziders und dem FC Kennelbach. Die Heimmannschaft konnte sich mit einem 3:1 durchsetzen und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichern. Die Partie wurde von intensiven Momenten und kritischen Entscheidungen geprägt, darunter mehrere Karten und entscheidende Tore in den Schlussminuten.

Anpfiff zu einem intensiven Spiel

Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel angepfiffen und setzte den Ton für eine intensive und ereignisreiche Begegnung. FC Nüziders, motiviert durch das Heimpublikum, startete stark in die Partie. Doch schon früh musste das Team einen Rückschlag hinnehmen, als in der 15. Minute Samuel Meyer die rote Karte sah und die Gastgeber mit einem Mann weniger auskommen mussten. Nur zwei Minuten später erhielt Thomas Vonbrül eine gelb/rote Karte, was die Herausforderung für Nüziders noch vergrößerte.

Zahlreiche Tore und dramatische Wendungen

Trotz der frühen Unterzahl gelang es FC Nüziders, in der 37. Minute in Führung zu gehen. Pascal Draxler war es, der den Ball im Netz der Gäste versenkte und die Fans in Ekstase versetzte. Die Führung wurde bis in die zweite Halbzeit gehalten, und in der 67. Minute baute Jakob Leoveanu die Führung auf 2:0 aus. Diese beiden Tore schienen das Spiel zunächst zu entscheiden.

Jedoch gab FC Kennelbach nicht auf und fand in der 85. Minute durch Yasin Akbulut den Anschlusstreffer zum 2:1. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als beide Teams alles nach vorne warfen. Die Heimmannschaft musste kurz darauf einen weiteren Schock verdauen, als Sebastian Nessler in der 89. Minute die gelb/rote Karte erhielt und Nüziders das Spiel mit zwei Mann weniger beenden musste. Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang es Benjamin Dür, in der 90. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:1 zu erzielen, was das Spiel endgültig zugunsten von FC Nüziders entschied.

Die letzten Minuten verstrichen, und das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für Autohaus Rudi Lins FC Nüziders. Dieser Sieg war ein bedeutender Erfolg, vor allem in Anbetracht der frühen roten Karten und der daraus resultierenden Herausforderungen. Mit diesem Ergebnis festigte Nüziders seine Position in der oberen Tabellenhälfte, während FC Kennelbach wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen ließ.

Das Lokalderby hielt, was es versprach, und bot den Zuschauern ein Spiel voller Emotionen, Spannung und unerwarteten Wendungen bis zum Schlusspfiff.

Landesliga: FC Nüziders : Kennelbach - 3:1 (1:0)

91 Benjamin Dür 3:1

85 Yasin Akbulut 2:1

67 Jakob Leoveanu 2:0

37 Pascal Draxler 1:0

