Brederis befreit sich mit Sieg gegen die SW Bregenz Amateure aus der Abstiegszone

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:14

In einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich der METZLER Werkzeuge SK Brederis einen deutlichen 5:1-Erfolg über die SW Bregenz Amateure in der 23. Runde der Landesliga. Mit einer konsequenten Offensive und solidem Teamgeist setzte sich Brederis deutlich durch und unterstrich ihre Stärke auf heimischem Boden.

Andreas Soltwedel, Obmann Metzler Werkzeuge SK Brederis: „Nach kurzem Abtasten zwischen den Mannschaften konnte in der 9. Spielminute Tamer Özcan mit einem sehenswerten Kunstschuss von der Mittellinie die Bresner in Führung bringen. Ein wunderschöner Heber über den hoch aufgerückten Keeper hinweg. Bravo Tamer. Leider war die Führung nur von kurzer Dauer, denn in der 13. Minute nutzte ein Bregenzer eine Unachtsamkeit in der Abwehrreihe zum Ausgleich. Sehr ärgerlich, aber kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Dachte sich auch unsere Nummer 9, Necip Bekleyen in der 26. Minute, als er alleine auf den wieder weit aufgerückten Keeper zulief und diesen in seiner alten Stürmerqualität umkurvte und lässig zur erneuten Führung einnetzte. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabinen zur verdienten Pause. Wer ein wenig genauer hingehört hat, konnte den sichtlichen Unmut des Bregenzer Trainers hören, welcher mit der Leistung seiner Jungs nicht wirklich zufrieden war. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, es sollte noch viel schlimmer kommen.

Denn unsere Jungs legten nach der Pause los wie eine Feuerwehr und ließen eine Angriffswelle der nächsten folgen. Mit Erfolg!!! In der 72. konnte Enis Keskin die Führung ausbauen. In der 83. konnte Simon Gebhart seine Bemühungen mit einem Tor krönen und 2 Minuten später, in der 85. Spielminute belohnte sich auch noch Laurenz Marte für ein super Spiel. Gratulation an die gesamte Mannschaft, weitere so!!

Gratuliert hat nach Abpfiff auch noch die gesamte Mannschaft dem Kapitän, welcher heute seinen Geburtstag mit einem Sieg im Römerstadion feiern konnte!“

Landesliga: SK Brederis : SW Bregenz Amateure - 5:1 (2:1)

85 Laurenz Marte 5:1

83 Simon Gebhart 4:1

72 Enes Keskin 3:1

26 Necip Bekleyen 2:1

13 Samir El-Zebedi 1:1

9 Tamer Özcan 1:0

