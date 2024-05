Leader Sulz gewinnt auch in Brederis klar

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 00:15

Der FC Sulz hat in der 24. Runde der Landesliga einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg gegen den SK Brederis eingefahren. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Klasse und ließen den Gastgebern kaum eine Chance. Matchwinner war Pascal Rederer, der mit zwei Toren maßgeblich zum Erfolg beitrug. Bereits zur Halbzeit führte der FC Sulz komfortabel mit 2:0 und konnte den Vorsprung in der zweiten Halbzeit weiter ausbauen.

Frühe Führung für den FC Sulz

Das Spiel startete mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der 14. Minute konnte Pascal Rederer den FC Sulz in Führung bringen. Mit einem sehenswerten Treffer aus kurzer Distanz ließ er dem Torwart des SK Brederis keine Chance und stellte früh die Weichen auf Sieg. Der SK Brederis versuchte zwar, schnell eine Antwort zu finden, aber die Abwehrreihe des FC Sulz stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu.

In der 29. Minute gelang es den Gästen, ihre Führung weiter auszubauen. Diesmal war es Mathias Kriegl, der nach einer schönen Kombination den Ball im Netz versenken konnte. Der FC Sulz zeigte sich in dieser Phase des Spiels extrem effektiv und nutzte die sich bietenden Möglichkeiten konsequent. Die Gastgeber hingegen fanden kaum Mittel, um die gut organisierte Defensive der Gäste zu überwinden. Bis zur Halbzeit blieb es beim verdienten 2:0 für den FC Sulz.

Rederer besiegelt den Sieg

Auch nach der Pause änderte sich wenig am Spielgeschehen. Der SK Brederis war bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen, fand aber weiterhin keine Lücken in der Abwehr des FC Sulz. Die Gäste ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und kontrollierten das Spielgeschehen souverän. In der 70. Minute setzte Pascal Rederer dann den Schlusspunkt. Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellte er auf 3:0 und besiegelte damit endgültig den Sieg für den FC Sulz.

In der Schlussphase passierte nicht mehr viel. Der FC Sulz verwaltete das Ergebnis geschickt und ließ keine weiteren Chancen für den SK Brederis zu. Mit diesem Auswärtssieg festigen die Gäste ihre Position in der Tabelle und können mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Aufgaben gehen. Der SK Brederis hingegen wird nach dieser Niederlage weiter an sich arbeiten müssen, um in den kommenden Spielen wieder zu punkten.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 3:0 für den FC Sulz, der damit einen verdienten Sieg feiern konnte. Die Mannschaft zeigte über die gesamte Spieldauer hinweg eine souveräne Leistung und ließ dem SK Brederis keine Chance. Pascal Rederer war mit seinen zwei Treffern der Mann des Abends und wird sicherlich auch in den kommenden Partien eine wichtige Rolle spielen.

Landesliga: SK Brederis : FC Sulz - 0:3 (0:2)

70 Pascal Rederer 0:3

29 Mathias Kriegl 0:2

14 Pascal Rederer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.