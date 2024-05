Hohenems II festigt Mittelfeldplatz mit Sieg in Gaissau

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 00:18

In einem spannenden Duell zwischen dem SV Gaissau und dem VfB Hohenems 1b konnte sich die Gastmannschaft mit einem 3:1-Sieg durchsetzen. Obwohl die erste Halbzeit torlos blieb, sorgten die zweiten 45 Minuten für reichlich Action und drei Tore auf Seiten der Gäste sowie ein Ehrentreffer für die Heimmannschaft. Ausschlaggebend war die starke Leistung von Nicolas Martinovic, der zwei Treffer erzielte und somit maßgeblich zum Sieg von Hohenems 1b beitrug.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Anpfiff in der ersten Minute, und beide Mannschaften zeigten von Anfang an viel Einsatz und Willen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. In den ersten 45 Minuten agierten sowohl der SV Gaissau als auch der VfB Hohenems 1b auf Augenhöhe, was sich auch im Halbzeitstand von 0:0 widerspiegelte. Trotz zahlreicher Angriffe und einiger Chancen auf beiden Seiten gelang es keiner Mannschaft, den Ball im Netz unterzubringen.

Entscheidende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel jedoch an Fahrt auf. Bereits in der 48. Minute brach Daniel Huchler den Bann und erzielte das erste Tor für den VfB Hohenems 1b, womit die Gäste mit 1:0 in Führung gingen. Nur zwei Minuten später, in der 50. Minute, erhöhte Nicolas Martinovic auf 2:0 und brachte Hohenems 1b somit in eine komfortable Ausgangsposition.

Der SV Gaissau versuchte daraufhin, den Rückstand zu verkürzen und wurde in der 57. Minute belohnt. Clemens Fritsch traf zum 1:2 und weckte damit wieder Hoffnung bei den heimischen Fans. Doch die Freude währte nicht lange. In der 76. Minute erhielt Magomed Islamchanow von Hohenems 1b eine Gelb/Rote Karte, was seine Mannschaft in Unterzahl brachte. Trotz dieses Nachteils schafften es die Gäste, in der 88. Minute durch Nicolas Martinovic das entscheidende Tor zum 3:1 zu erzielen.

In der Nachspielzeit passierte nichts Erwähnenswertes mehr, und so endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für den VfB Hohenems 1b. Der Sieg war insbesondere der herausragenden Leistung von Nicolas Martinovic zu verdanken, der mit seinen zwei Treffern maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Landesliga: Gaissau : Hohenems 1b - 1:3 (0:0)

88 Nicolas Martinovic 1:3

57 Clemens Fritsch 1:2

50 Nicolas Martinovic 0:2

48 Daniel Huchler 0:1

