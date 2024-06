TSV Altenstadt triumphiert über ERNE FC Schlins

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:31

In einem hart umkämpften Spiel der 25. Runde der Landesliga (V) setzte sich der TSV Altenstadt gegen den ERNE FC Schlins mit 2:0 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit zeigten die Hausherren im zweiten Durchgang ihre Klasse und erzielten zwei sehenswerte Treffer. David Gassner und Arnel Ljubijankic waren die gefeierten Torschützen in einer spannenden Partie, die erst in der zweiten Hälfte entschieden wurde.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem TSV Altenstadt und dem ERNE FC Schlins begann mit dem Anpfiff in der ersten Minute. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an hohen Einsatz und lieferten sich intensive Zweikämpfe im Mittelfeld. Chancen ergaben sich auf beiden Seiten, doch die Defensivabteilungen beider Teams waren in der ersten Halbzeit gut organisiert und ließen keine klaren Torchancen zu.

In der 45. Minute ging es schließlich mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause. Der Spielverlauf bis zu diesem Zeitpunkt spiegelte die Ausgeglichenheit der beiden Teams wider, wobei keine Mannschaft einen klaren Vorteil herausspielen konnte. Der TSV Altenstadt und der ERNE FC Schlins mussten sich in der Kabine wohl einiges überlegen, um im zweiten Durchgang den entscheidenden Treffer zu landen.

TSV Altenstadt dominiert zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff kam der TSV Altenstadt entschlossen aus der Kabine und setzte den ERNE FC Schlins zunehmend unter Druck. Die Bemühungen der Gastgeber wurden schließlich in der 60. Minute belohnt. David Gassner erzielte das 1:0 für den TSV Altenstadt und sorgte damit für die lang ersehnte Führung. Gassner nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des ERNE FC Schlins eiskalt aus und brachte seine Mannschaft mit einem platzierten Schuss in Front.

Der Führungstreffer gab dem TSV Altenstadt zusätzlichen Auftrieb, und sie drängten weiter nach vorne, um die Entscheidung zu erzwingen. In der 76. Minute fiel schließlich das erlösende 2:0. Nach einer schönen Vorlage von David Gassner war es Arnel Ljubijankic, der den Ball gekonnt im Tor der Gäste unterbrachte. Ljubijankic zeigte dabei seine technische Klasse und ließ dem Torhüter des ERNE FC Schlins keine Chance.

Mit der 2:0-Führung im Rücken spielte der TSV Altenstadt die Partie souverän zu Ende. Der ERNE FC Schlins bemühte sich zwar um den Anschlusstreffer, konnte aber gegen die kompakte Abwehr der Gastgeber nichts mehr ausrichten. Nach 93 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und der TSV Altenstadt durfte sich über einen verdienten Heimsieg freuen.

Der TSV Altenstadt hat mit diesem Sieg seine Ambitionen in der Landesliga (V) unterstrichen und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze gesammelt. Der ERNE FC Schlins hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder zu punkten.

Landesliga: Altenstadt : Schlins - 2:0 (0:0)

76 Arnel Ljubijankic 2:0

60 David Gassner 1:0

