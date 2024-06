Enes Keskin mit Doppelpack für Brederis in Götzis

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:32

Ein einseitiges Spiel in der 25. Runde der Landesliga (V) endete mit einem deutlichen 4:1-Erfolg für den METZLER Werkzeuge SK Brederis gegen den Vollbad FC Götzis. Von Beginn an dominierten die Gäste das Geschehen und ließen den Hausherren kaum eine Chance. Besonders Enes Keskin stach mit zwei Treffern hervor und besiegelte den klaren Auswärtssieg. Simon Längle konnte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer für FC Götzis erzielen.

Blitzstart für Brederis

Das Spiel startete sofort mit einem Paukenschlag. Bereits in der 3. Minute konnte der SK Brederis den Führungstreffer erzielen. Simon Gebhart nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des FC Götzis eiskalt aus und brachte die Gäste früh mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer war ein Schock für die Heimmannschaft, die sich kaum vom Druck der Gäste befreien konnte.

Die Mannschaft von SK Brederis setzte nach dem frühen Treffer weiterhin auf offensive Akzente und ließ dem FC Götzis kaum Luft zum Atmen. Es dauerte nicht lange, bis der nächste Schlag folgte. In der 45. Minute, unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, war es Laurenz Marte, der das 2:0 für die Gäste erzielte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und der FC Götzis stand vor einer schwierigen Aufgabe.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Der SK Brederis dominierte weiterhin das Spielgeschehen und ließ keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. In der 70. Minute war es erneut Enes Keskin, der den FC Götzis endgültig in die Knie zwang. Sein Treffer zum 3:0 besiegelte die Vorentscheidung und ließ die Hoffnungen der Heimfans auf ein Comeback endgültig zerplatzen.

In der Schlussphase des Spiels setzten die Gäste noch einen drauf. Enes Keskin, der bereits zuvor ein Tor erzielt hatte, krönte seine herausragende Leistung mit einem weiteren Treffer in der 89. Minute zum 4:0 für SK Brederis. Damit war die Partie endgültig entschieden.

Die Hausherren konnten zwar noch einen Ehrentreffer erzielen, doch dieser kam viel zu spät. In der 90. Minute war es Simon Längle, der für den FC Götzis auf 1:4 verkürzte. Dieser Treffer war jedoch nur noch Ergebniskosmetik, denn das Spiel war längst entschieden.

Mit diesem klaren Auswärtssieg sichert sich der METZLER Werkzeuge SK Brederis drei wichtige Punkte und unterstreicht seine starke Form in der Landesliga. Der FC Götzis hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und die Fehler aufarbeiten, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreicher zu sein.

Landesliga: FC Götzis : SK Brederis - 1:4 (0:2)

90 Simon Längle 1:4

89 Enes Keskin 0:4

70 Enes Keskin 0:3

45 Laurenz Marte 0:2

3 Simon Gebhart 0:1

