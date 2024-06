Burhan Yilmaz über den Erfolg von Hatlerdorf in Hohenems

Details Montag, 03. Juni 2024 23:32

Der SC Hatlerdorf sicherte sich in einem spannenden Spiel der Landesliga (V) einen wichtigen 2:0-Auswärtssieg gegen VfB Hohenems 1b. Nach einer torlosen ersten Halbzeit setzte sich Hatlerdorf dank zweier später Tore von Reinaldo Batista Caetano und Abdülkerim Kalkan durch. Mit diesem Sieg bleibt Hatlerdorf im Rennen um die oberen Tabellenplätze, während Hohenems 1b trotz einer kämpferischen Leistung ohne Punkte blieb.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Der Anpfiff ertönte und die Partie zwischen VfB Hohenems 1b und SC Hatlerdorf war eröffnet. Von Beginn an war das Spiel geprägt von einer intensiven und taktischen Herangehensweise beider Mannschaften. Beide Teams zeigten sich defensiv stabil und ließen nur wenige Chancen zu. Die Gastgeber aus Hohenems versuchten immer wieder durch schnelle Konter Akzente zu setzen, während Hatlerdorf mit einem geordneten Aufbauspiel das Spielgeschehen kontrollieren wollte.

In der ersten Halbzeit blieben echte Torchancen Mangelware, da beide Abwehrreihen konzentriert arbeiteten und die Offensivspieler kaum zur Entfaltung kamen. Obwohl Hohenems 1b einige gute Ansätze zeigte, fehlte es ihnen letztendlich an der Präzision im Abschluss. Die besten Chancen der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus Hatlerdorf, aber auch sie scheiterten entweder an der Hohenemser Verteidigung oder am eigenen Unvermögen.

So gingen beide Teams nach 45 Minuten mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, wobei sich bereits andeutete, dass Kleinigkeiten dieses Spiel entscheiden könnten.

Späte Tore entscheiden die Partie

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Beide Mannschaften tasteten sich ab und suchten nach der entscheidenden Lücke im gegnerischen Abwehrverbund. Mit fortschreitender Spielzeit erhöhte Hatlerdorf jedoch den Druck und versuchte vermehrt, über die Flügel zum Erfolg zu kommen. Hohenems 1b hielt weiterhin gut dagegen, doch mit zunehmender Spielzeit schwanden die Kräfte und die Gäste fanden mehr Räume vor.

In der 76. Minute war es dann soweit: Reinaldo Batista Caetano nutzte eine Unachtsamkeit in der Hohenemser Defensive und brachte Hatlerdorf mit 1:0 in Führung. Der Treffer war ein Schock für die Gastgeber, die bis dahin eine solide Leistung gezeigt hatten. Doch statt sich zurückzulehnen, drängte Hatlerdorf auf die Entscheidung. Hohenems 1b bemühte sich um eine schnelle Antwort, fand jedoch keine Lücke in der gut organisierten Abwehr der Gäste.

Schließlich machte Abdülkerim Kalkan in der 82. Minute alles klar. Nach einer schönen Kombination und einem präzisen Abschluss erhöhte er auf 2:0 für Hatlerdorf. Dieser Treffer nahm Hohenems 1b endgültig den Wind aus den Segeln und besiegelte den Auswärtssieg für die Gäste.

Der Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten und SC Hatlerdorf durfte einen verdienten 2:0-Erfolg feiern. Während Hatlerdorf mit drei Punkten die Heimreise antrat, blieb VfB Hohenems 1b nur die Erkenntnis, dass sie trotz einer engagierten Leistung am Ende ohne Punkte dastanden.

Burhan Yilmaz, Trainer Hatlerdorf: „Das Sieg gegen Hohenems war total ungefährdet für uns. Wir hatten die Dominanz, aber was uns gefehlt hat waren die klaren Torchancen. Die Müdigkeit und die Erleichterung puncto Aufstieg, der am Donnerstag gegen Altenstadt klargemacht wurde, war zu sehen! Das Spiel auf dem Hohenemser Kunstrasen kam uns entgegen weil wir unsere spielerische Qualität an den Tag legen und richtig gute Spielzüge zeigen konnten. Ein verdienter 2:0 Erfolg für uns!“

Landesliga: Hohenems 1b : Hatlerdorf - 0:2 (0:0)

82 Abdülkerim Kalkan 0:2

76 Reinaldo Batista Caetano 0:1

