Unbekannter Gegner für Sulzberg, aber trotzdem klarer Erfolg gegen Hohenems II

Details Sonntag, 11. August 2024 01:50

Bis auf eine Partie ist der Landesliga-Auftakt 2024/25 Geschichte, wobei es in Runde eins drei klare Erfolge gegeben hat. Meiningen gewinnt gegen Doren 5:2, Schlins in Altenstadt 4:2 und der FC Fezzolution Sulzberg beim VfB Hohenems II mit 3:0.

Verdienter Sieg für Sulzberg und Kompliment an die Heimelf!

Michael Fink, Trainer FC Fezzolution Sulzberg: „Start in die neue Liga gegen einen Gegner von dem wir nicht viel wussten bzw. nie zuvor gespielt haben. Von Beginn an war zu sehen, dass sich die Hausherren eher auf das Verteidigen konzentrieren, wir hatten viel Ballbesitz und auch gute Torchancen. Ein Abpraller und ein Standardtor brachten uns eine 2:0 Pausenführung, die mit zwei Lattentreffer und noch zwei weiteren guten Chancen hätte höher sein können. Am Anfang der zweiten Halbzeit war Hohenems zehn Minuten spielbestimmend, ohne dabei aber wirklich gefährlich zu werden. Danach war das Spiel keine Augenweide mehr und das 3:0 nur noch eine Draufgabe. Verdienter Sieg von uns, aber auch ein Kompliment an Hohenems 1b, die eine junge und sehr faire Truppe sind!

Beste Spieler FC Fezzolution Sulzberg: Sandro Delfauro (AV), Manu Möß (ZM), Sahid Tarhan (IV).

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.