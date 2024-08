Johannes Schwärzler und Günther Riedesser analysieren Meiningen gegen Doren

Details Dienstag, 13. August 2024 00:18

Auftakt zur Landesliga 2024/25 und wie üblich werden Spieler im letzten Moment „eingeflogen“. Die „Urlaubproblematik“ macht bei der Aufstellung der Startelf zu schaffen, ein gut bekannter Umstand am Anfang der Saison mitten im Hochsommer. Der Absteiger SK CHT Austria Meiningen und der Aufsteiger FC Baldauf Doren standen sich in der ersten Runde gegenüber und Absteiger Meiningen gewann recht souverän mit 5:2. Damit führt Meiningen die Tabelle nach der ersten Runde vor Sulzberg (3:0 bei Hohenems II) an.

Verdienter Erfolg, aber etwas zu hoch!

Johannes Schwärzler, sportlicher Leiter SK CHT Austria Meiningen: „ Guter Beginn meiner Mannschaft. Leider haben wir nach 10 Minuten das Spiel aus der Hand gegeben. So gingen wir mit 2:0 in und ein lauer Sommerkick entwickelte sich bis zur Halbzeit. Wobei wir kurz vor dem Halbzeitpfiff noch den Anschlusstreffer durch einen direkt erzielten Freistoß erzielen konnten.

In der zweiten Halbzeit konnten wir dann schnell einen umstrittenen Treffer zum 2:2 erzielen. Anschließend hatte Doren eine Riesenchance, wobei der Ball knapp am langen Pfosten vorbei strich. Dann konnten wir den 3:2 Treffer bejubeln, nachdem uns dieser kurz davor aufgrund einer Abseitsstellung verwehrt wurde. Nachdem zwei unserer Einwechselspieler noch zwei recht klare Elfmeter herausholten und diese dann sicher verwandelt wurden, wurde die Party mit 5:2 beendet. meiner Meinung nach kein unverdienter, aber vielleicht ein etwas zu hoher Sieg!“

An allen Ecken und Enden gefehlt!

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Es war so weit! Am Samstag, 10. August 2024 spielte der FC Doren erstmals ein Spiel in der Landesliga! Und leider setzte es auch eine Niederlage, die absolut verdient war aufgrund einer inferioren 2. Halbzeit.

Wir begannen das Spiel sehr nervös und hektisch und so hatten wir zu Beginn viele unnötige Ballverluste, was ich von meinem Team so eigentlich nicht gewöhnt bin. Es dauerte etwa 15 Minuten bis wir unseren Rhythmus fanden. Und so erzielte Irfan Topal per Elfmeter das 1:0 für den FC Doren. In der 38. Minute erhöhten wir durch Claudio Loacker auf 2:0. Aber exakt mit diesem Treffer passierte was mit uns. Wir hatten ab diesem Zeitpunkt völlig die Ordnung verloren und so kamen die Hausherren in der 44. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß von der Seite zum Anschlusstreffer.

Und die 2. Hälfte möchte ich eigentlich nicht mehr kommentieren, da die Leistung in allen Bereichen unterirdisch war und der Sieg von Meiningen auch in dieser Höhe völlig in Ordnung ging. Wir hatten null Zugriff auf dieses Spiel und auch in läuferischer Hinsicht war es ein kollektives Versagen der gesamten Mannschaft. Und das, obwohl der SK Meiningen am Mittwoch noch ein Cup-Spiel in den Beinen hatte. Aber wenn man die letzten 2 Wochen mit nur 6-8 Spielern trainieren kann und sogar die 2. Cup-Runde absagen muss aufgrund Spielermangel, dann muss man sich nicht wundern, dass man ordentlich eine auf die Mütze bekommt. So kann man in dieser und auch in keiner anderen Liga bestehen. Das muss einfach an dieser Stelle eindeutig festgehalten werden, dass man sich zu wenig auf Fußball konzentriert, sondern auf andere Dinge und das geht im Fußball einfach nicht. Von Euphorie ist nichts zu spüren und das ist eigentlich mehr als schade. Zudem sind die Neuzugänge noch nicht angekommen. Stephan Uyigue ist dauerverletzt und Melih Erdogan hat noch Trainingsrückstand und Kürsat Kocabay war an diesem Spieltag im Urlaub. Er hat an allen Ecken und Enden gefehlt.

Wir hatten am Samstag einen Ersatzspieler, der direkt vom Flughafen kam plus Alex Weiss, unsere letztjährige Nr. 1, der ca. 30 Minuten als Feldspieler auflaufen musste. Das ist derzeit der Stand der Dinge und somit muss jedem klar sein, dass es so nicht funktionieren kann. Wir müssen dennoch uns vorbereiten auf TSV Altenstadt! Und auch da kommt ein sehr unangenehmer Gegner zu uns ins Waldstadion. Da muss in allen Bereichen eine deutliche Leistungssteigerung her, weil ansonsten wird es sehr schwer zu Punkten zu kommen.

Zudem möchte ich mich bei den Fans für diese miserable Leistung entschuldigen. Ich hoffe, dass dies so in dieser Form nicht mehr vorkommt. So schlecht wie in der 2. Hälfte haben wir in der letzten Saison nicht ein einziges Mal gespielt!“

