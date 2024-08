Bezau verteidigt mit kollektiv guter Leistung weiße Weste gegen Kennelbach

Details Montag, 19. August 2024 16:43

Drei Mannschaften haben nach der zweiten Runde der Landesliga 2024/25 das Punktemaximun am Konto. Ganz oben steht Schlins nach einem 5:0 gegen Schruns. Ebenfalls 5:0 konnte Wälderhaus VfB Bezau gegen Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach gewinnen. RW Langen gelingt auch der zweite Sieg in Folge mit einem 3.1 gegen Meiningen. Die Dornbirn Juniors könnten auch noch ohne Punktverlust bleiben, das Spiel gegen Hohenems II wurde auf 21.8.24 um 19 Uhr verschoben.

Kennelbach wehrt sich bis zum Schluss!

Günther Kerber, Trainer Wälderhaus VfB Bezau: „Die ersten zwanzig Minuten konnten die Gäste das Spiel offen gestalten. Bezau wurde immer besser und vergab einige gute Einschussmöglichkeiten. In der 41. Minute erlöste Murat Bekar die zahlreich erschienen Besucher mit einem Kabinettstückerl. In der 46. Minute Spielerwechsel bei Bezau. Für Tobias Erath kam Arsen Murad ins Spiel.

Nach einem gelungenen Dribbling erzielte Murad in 53. Minute dss 2:0. In der 74. Minute das 3:0 durch Murat Bekar und in der 78. schließt Timo Plangger einen mustergültig vorgetragenen Angriff zum 4:0 ab. Dann war für das Stürmerduo Bekar-Akbulut Schluss. Für sie kamen Samuel Meusburger und Manuel Kohler neu ins Spiel. Kohler erzielte in der 87. Minute noch das 5:0.

Kennelbach wehrte sich bis zum Schluss, um nicht noch mehr Tore zu bekommen. Bezau bot eine kollektiv gute Leistung!“

Landesliga: VfB Bezau : Kennelbach - 5:0 (1:0)

87 Manuel Kohler 5:0

78 Timo Plangger 4:0

74 Murat Bekar 3:0

53 Arsen Murad 2:0

41 Murat Bekar 1:0

