Günther Riedesser analysiert den 6:3 Efolg von Doren gegen Altenstadt!

Details Montag, 19. August 2024 17:03

Der FC Baldauf Doren ist in der Landesliga angekommen. In der zweiten Runde konnte Doren in einem sehr attraktiven Spiel gegen Ender Klima TSV Altenstadt mit 6:3 gewinnen. Claudio Loacker gelang für Doren der erste Treffer zum 1:0 und der letzte Treffer zum 6:3.

Enorm wichtig für das Selbstvertrauen der Mannschaft!

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Am Samstag, 17.8.2024 erfolgte der Anpfiff zum ersten Heimspiel im Waldstadion. Unser Gegner war der TSV Altenstadt. Die Oberländer starteten in der 1. Runde wie wir auch mit einer Niederlage gegen FC Schlins. So lautete die Devise für beide Teams: "Verlieren verboten!"

Wir waren aber an diesem Tag ab der ersten Minute hellwach. Immer wieder konnten wir mit unserem Offensivpressing den Gegner vor Probleme stellen. Wir gewannen speziell in den ersten Minuten des Spiels extrem viele Zweikämpfe und auch unser Pressing funktionierte viel besser wie eine Woche zuvor. Und folglich konnten wir in der 13. Minute durch Claudio Loacker nach herrlicher Vorarbeit von Luca Reinprecht das 1:0 erzielen. Leider verabsäumten wir in der Folgezeit die Führung auszubauen. Wir konnten einige große Sitzer nicht verwerten und so blieb es beim 1:0 für den FC Doren. Und in der 39. Minute erzielten die Gäste den Ausgleich durch Enes Keskin, der unsern Torhüter mit einem gefühlvollen Heber überlupfte. So stand es plötzlich 1:1 und es ging mit diesem Spielstand in die Kabinen.

Aber an diesem Tag ließen wir nicht locker und Irfan Topal erzielte per Elfmeter in der 50. Minute das 2:1 für die Hausherren. Wir waren auch danach die spielbestimmende Mannschaft, aber TSV Altenstadt blieb dennoch über ihr Konterspiel immer gefährlich, speziell durch Enes Keskin. Er war es auch, der beim Ausgleichstreffer zum 2:2 maßgeblichen Anteil hatte. Torschütze in der 75. Minute war Leo Klimesch. Und danach ging es Schlag auf Schlag! Zwei Minuten nach dem 2:2 erzielte Thomas Vögel mit einem sehenswerten Lupfer den Führungstreffer zum 3:2 und nur eine Minute später (78. Minute) erzielte Kürsat Kocabay das 4:2. In der 83. Minute erzielte Franko Bräuer per Kopf nach einem Eckball das 5:2 und somit war das Spiel entschieden. In der 87. Minute gelang den Gästen zwar noch das 3:5 durch Timo Langebner, aber wir erzielten dann durch Kürsat Kocabay noch das 6:3 und dies war dann auch der Endstand in einer ansehnlichen Partie.

Fazit: Es waren die ersten drei Punkte in der neuen Saison und dies war enorm wichtig für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Jetzt gilt es, dass wir in dieser Woche uns in aller Ruhe gut auf den nächsten Gegner vorbereiten. Wir müssen zum FC Schruns und da hängen die Trauben für jeden Gegner hoch. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und das ist das Wichtigste. Auch die Personalsituation hat sich zum Glück stark verbessert und so haben wir gegen den nächsten Gegner wieder mehr Alternativen zur Verfügung."

Landesliga: FC Doren : Altenstadt - 6:3 (1:1)

92 Claudio Loacker 6:3

87 Timon Langebner 5:3

83 Franko Bräuer 5:2

78 Kürsat Kocabay 4:2

77 Thomas Vögel 3:2

75 Leo Klimesch 2:2

50 Irfan Topal 2:1

39 Enes Keskin 1:1

13 Claudio Loacker 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.