Simon Maier mit Doppelpack für Schlins in Hohenems

Der ERNE FC Schlins hat sich in einem spannenden Spiel gegen die zweite Mannschaft von VfB Hohenems mit 3:1 durchgesetzt. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg und konnten die Partie letztendlich ungefährdet für sich entscheiden. Hier sind die wichtigsten Ereignisse des Spiels in chronologischer Reihenfolge.

Starker Beginn für Schlins

Vom Anpfiff an entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften bemüht waren, die Oberhand zu gewinnen. Schon in der 18. Minute konnte der ERNE FC Schlins das erste Mal jubeln. Simon Maier erzielte das 1:0 für die Gäste, nachdem er eine Lücke in der Abwehr von Hohenems 1b ausnutzen konnte. Dieser frühe Treffer setzte die Heimmannschaft unter Druck, die fortan gezwungen war, mehr Risiko einzugehen.

Hohenems 1b bemühte sich, den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch die kompakte Abwehr der Gäste nicht durchbrechen. Kurz vor der Halbzeitpause schlug der ERNE FC Schlins erneut zu. In der 44. Minute war es wieder Simon Maier, der seine herausragende Form unter Beweis stellte und das 2:0 erzielte. Ein Doppelschlag, der die Gastgeber hart traf.

Hohenems' Hoffnung und Schlins' Entscheidung

Doch noch war das Spiel nicht entschieden. Nur eine Minute nach dem zweiten Treffer von Maier gelang Luca Seidl ein wichtiger Anschlusstreffer für VfB Hohenems 1b. Mit seinem Tor in der 45. Minute zum 1:2 ging es in die Halbzeitpause. Diese Aktion gab den Hausherren neuen Mut und sorgte dafür, dass die zweite Halbzeit mit Spannung erwartet wurde.

In der zweiten Halbzeit versuchte Hohenems 1b, den Schwung aus der Schlussphase der ersten Halbzeit mitzunehmen und den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger vielversprechender Angriffe und Möglichkeiten gelang es ihnen jedoch nicht, die Abwehr der Gäste ein weiteres Mal zu überwinden. Der ERNE FC Schlins stand defensiv gut und wartete auf Konterchancen.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 62. Minute, als Lukas Schneider für den ERNE FC Schlins zum 3:1 traf. Mit diesem Treffer war der Widerstand von Hohenems 1b gebrochen. Die Hausherren zeigten zwar weiterhin Kampfgeist, aber der Glaube an eine Wende schwand zusehends. Die Gäste verwalteten in der Folge das Ergebnis geschickt und ließen keine weiteren Treffer mehr zu.

Nach 90 Minuten endete die Partie mit einem verdienten 3:1-Sieg für den ERNE FC Schlins. Durch diese Niederlage bleibt die zweite Mannschaft von VfB Hohenems weiter auf der Suche nach Punkten in der Landesliga (V).

