Doren holt sich in Schruns den zweiten Dreier!

Der FC Baldauf Doren konnte in der dritten Runde der Landesliga beim Intersport Fischer FC Schruns einen knappen 1:0 Sieg feiern. Damit wahrt Doren den Anschluss zur Tabellenspitze. Schruns muss weiter auf den ersten Punkt warten, ebenso wie Hohenems II und Kennelbach. Ganz oben steht Schlins, das einzige Team, das auch nach Runde drei noch die weiße Weste tragen darf.

Hochverdienter Sieg!

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Am Samstag, dem 24.8.2024, waren wir zu Gast beim FC Schruns. Wir wussten von Beginn an, dass es kein leichtes Unterfangen sein würde. Dennoch kamen wir sehr gut in die Partie und wir waren von Beginn an die aktivere Mannschaft. Wir hatten einen guten Spielaufbau und auch trotz der tropischen Temperaturen spielten wir sehr gefällig nach vorne und in der 13. Minute erzielte Adrian Martinovic das 1:0 für den FC Doren. Auch danach waren wir die klar tonangebende Mannschaft, aber leider konnten wir kein Kapital daraus schlagen. Wir hatten neben einem Lattenpendler von Thomas Vögel noch drei weitere, ganz dicke Torchancen, die allesamt entweder vergeben wurden oder vom sehr guten Tormann gehalten wurden. Außerdem sah Marco Summer in der 43. Minute die glatt rote Karte wegen Torraub. So ging es mit 1:0 und einem Mann mehr in die Halbzeit.

Wir kamen auch nach dem Seitenwechsel gut aus den Startlöchern, aber auch in der zweiten Halbzeit konnten wir mindestens drei große Sitzer nicht verwerten und so blieb es beim schmeichelhaften 0:1 für die Hausherren. Ab der 70. Minute ließen die Kräfte ein wenig nach und die Hausherren versuchten ihr Glück mit hohen Bällen, die aber allesamt gut wegverteidigt wurden. Wir standen an diesem Nachmittag bombensicher und so blieb es letztendlich beim hochverdienten 1:0 Auswärtssieg.

Fazit: Es war ein hochverdienter Sieg, da wir an diesem Nachmittag einfach die klar bessere Mannschaft waren. Jetzt kommt am Freitag das Hohenems 1b nach Doren und danach kommt es zum großen Derby auswärts gegen den FC Sulzberg. Danach werden wir sehen, wohin die Reise geht. Wir haben aber auch gesehen, dass wir mit unserem Tempofußball auch eine Liga höher bestehen können.“

Landesliga: Schruns : FC Doren - 0:1 (0:1)

13 Adrian Martinovic 0:1

