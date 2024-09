Mehmet-Ali Akbulut trifft für Bezau gegen Altenstadt in fünfzehn Minuten viermal!

Details Samstag, 31. August 2024 22:50

Ein unglaubliches Feuerwerk von der 19. bis zur 34. Minute hat Mehmet-Ali Akbulut in der vierten Runde der Landesliga vom Stapel gelassen. Wälderhaus VfB Bezau konnte den Ender Klima TSV Altenstadt am Ende mit 5:0 bezwingen. Da Tabellenführer Schlins gegen Sulzberg über ein 1:1 nicht hinaus kam, hat nun Bezau die Tabellenführung übernommen. Bezau hat wie Schlins zehn Punkte am Konto, einen Punkt weniger Langen (3:0 gegen Schruns), Doren (3:0 gegen Hohenems II) und Viktoria Bregenz (3:2 gegen Kennelbach).

Frühe Führung und Hattrick von Akbulut

Das Spiel begann vielversprechend für den VfB Bezau. Schon in der 19. Minute fiel das erste Tor, als Mehmet-Ali Akbulut einen gelungenen Spielzug abschloss und das 1:0 für die Hausherren erzielte. Nur zwei Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 2:0, was den Druck auf den TSV Altenstadt weiter verstärkte. Die Gäste konnten dem Angriffswirbel des VfB Bezau kaum etwas entgegensetzen und fanden kaum ins Spiel.

In der 28. Minute machte Akbulut seinen Hattrick perfekt. Nach einer präzisen Flanke von der rechten Seite nahm er den Ball gekonnt an und schoss unhaltbar zum 3:0 ein. Der VfB Bezau dominierte das Spielgeschehen und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Nur sechs Minuten später war es erneut Akbulut, der für die Hausherren traf und mit seinem vierten Tor des Abends das 4:0 markierte.

Plangger setzt den Schlusspunkt

Nach der Halbzeitpause setzte der VfB Bezau sein druckvolles Spiel fort. Der TSV Altenstadt bemühte sich zwar um Schadensbegrenzung, konnte aber auch in der zweiten Halbzeit keine entscheidenden Akzente setzen. In der 51. Minute war es dann Timo Plangger, der den Torreigen für den VfB Bezau mit einem präzisen Schuss zum 5:0 abrundete.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne nennenswerte Ereignisse. Beide Mannschaften schienen sich mit dem Ergebnis abgefunden zu haben. Der Schiedsrichter beendete die Partie nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit. Mit diesem Sieg setzte der VfB Bezau ein deutliches Zeichen und sicherte sich drei wichtige Punkte in der Landesliga.

Günther Kerber, Trainer Wälderhaus VfB Bezau: „Die erste Spielhälfte begann sehr ausgeglichen. Ab der 20. Minute dann ein Feuerwerk der Bezauer. In nur fünfzehn Minuten schoss Ali-Mehmet Akbulut vier Treffer. Das schönste Tor erzielte unser Youngster Timo Plangger nach idealer Flanke vom Murat Bekar per Kopf zum 5:0 in der 51. Minute. Altenstadt gab nie auf und die Bezauer holten sich noch vier unnötige gelbe Karten. Dank der guten Leistung in der ersten Halbzeit war der Sieg verdient!“

Landesliga: VfB Bezau : Altenstadt - 5:0 (4:0)

51 Timo Plangger 5:0

34 Mehmet-Ali Akbulut 4:0

28 Mehmet-Ali Akbulut 3:0

21 Mehmet-Ali Akbulut 2:0

19 Mehmet-Ali Akbulut 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.