Doren gelingt perfekter Start in die neue Saison – auch Hohenems II wird bezwungen!

Aufsteiger FC Baldauf Doren mischt überraschend ganz oben in der Landesliga mit. In der 4. Runde konnte man auch den VfB Hohenems II mit 3:0 besiegen und Doren nimmt damit Platz vier in der Tabelle ein. Nur ein Punkt fehlt auf das Top-Duo Bezau und Schlins! Nun folgt für Doren das mit Spannung erwartete Derby in Sulzberg.

Riesenleistung von meinem Team!

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Am Freitag, 30. August 2024, fand das Heimspiel gegen das Fohlenteam vom VFB Hohenems statt. Nach zwei Siegen in Folge wollten wir zu Hause natürlich wieder anschreiben. Und vorweg: Es ist uns gelungen; wir haben das Spiel mit 3:0 gewonnen.

Die Torschützen waren in der 10. Minute Kürsat Kocabay zum 1:0, das 2:0 erzielte Claudio Loacker in der 70. Minute und Thomas Vögel machte in der 85. Minute mit dem 3:0 den Deckel drauf.

Das Ergebnis passt, aber die spielerische Leistung war gestern dürftig. Wir hatten Probleme beim Spielaufbau und auch das Passspiel war nicht das, was ich von meinem Team gewohnt bin. Ebenso waren einige Stockfehler im Spiel, die aber auch mit der Platzbeschaffenheit zu tun hatten. Aber auch das gehört mal dazu. Man kann nicht immer nur mit Glanz und Gloria Spiele gewinnen, sondern auch mal mit einer nicht so guten Leistung. Dennoch haben wir hinten nicht viel zugelassen und vorne zum nötigen Zeitpunkt die Tore gemacht und somit war der dritte Sieg in Folgeperfekt.

Das ist eine Riesenleistung von meinem Team! Neun Punkte aus vier Spielen ist der Start, den sich alle gewünscht haben. So kann es weitergehen. Jetzt gilt es sich in aller Ruhe auf das Derby in Sulzberg vorzubereiten! Dieses Spiel wird komplett anders und da wird meine Mannschaft auch wieder ein anderes Gesicht zeigen!! Samstag, 7. September 2024, um 17 Uhr ist Derbytime in Sulzberg angesagt. Wir hoffen, dass viele Fans uns zu diesem Spiel begleiten.“

Landesliga: FC Doren : Hohenems 1b - 3:0 (1:0)

85 Thomas Vögel 3:0

70 Claudio Loacker 2:0

10 Kürsat Kocabay 1:0

