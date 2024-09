Au in allen Belangen klar besser als Meiningen!

Details Dienstag, 03. September 2024 08:52

Sehr deutliche Worte findet der Trainer des SK CHT Austria Meiningen nach der 3:6 Niederlage beim FC Raiffeisen Au in der 4. Runde der Landesliga. Au kann damit in der Tabelle Meiningenüberholen und setzt sich mit sieben Zählern auf den achten Tabellenplatz. Damit liegt Au nur drei Punkte hinter dem Top-Duo Bezau und Schlins.

Frühe Führung für FC Au

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für den FC Raiffeisen Au. Bereits in der 12. Minute konnte Jonas Kohler das erste Tor des Abends erzielen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Der Treffer setzte die Gäste aus Meiningen früh unter Druck, und nur acht Minuten später, in der 20. Minute, war es erneut Jonas Schwarzmann, der das 2:0 für den FC Au markierte. Schwarzmann zeigte sich in dieser Phase des Spiels äußerst treffsicher und sorgte in der 34. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends für das 3:0.

Der SK CHT Austria Meiningen fand in der ersten Halbzeit kein Mittel gegen die starke Offensive des FC Au und musste mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine gehen. Das Team von Trainer Manfred Müller zeigte sich in der Defensive überfordert und konnte selbst kaum nennenswerte Akzente setzen.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann wie die erste aufgehört hatte – mit einem Tor. In der 48. Minute gelang dem SK Meiningen durch ihren Spieler mit der Nummer 7 der erste Treffer des Abends. Dieser Hoffnungsschimmer währte jedoch nur kurz, denn bereits drei Minuten später stellte Jonas Kohler mit seinem zweiten Tor den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 4:1 für den FC Au.

Das Spiel entwickelte sich nun zu einem offenen Schlagabtausch. In der 61. Minute war es der Spieler mit der Nummer 9 des SK Meiningen, der auf 4:2 verkürzen konnte. Doch die Gastgeber aus Au hatten die passende Antwort parat: Mario Hager traf in der 78. Minute zum 5:2. Die Gäste ließen sich jedoch nicht entmutigen und erzielten in der 82. Minute durch den Spieler mit der Nummer 14 das 5:3.

In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent. In der 90. Minute bekam der FC Au einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Furkan Gümüs, der Torhüter des SK Meiningen, wegen eines unsportlichen und harten Fouls die Rote Karte gesehen hatte. Niko Muxel trat an und verwandelte sicher zum 6:3-Endstand. Damit krönte er eine starke Leistung seiner Mannschaft und setzte den Schlusspunkt in einem aufregenden Spiel.

Der Schiedsrichter beendete das Spiel nach drei Minuten Nachspielzeit und besiegelte damit den verdienten Sieg des FC Raiffeisen Au, die damit in der Tabelle einen wichtigen Schritt nach vorne machen konnten. Die Zuschauer erlebten ein denkwürdiges Match mit neun Toren und zahlreichen aufregenden Szenen.

Enes Cavkic, Trainer SK CHT Austria Meiningen: „Der FC Au war in allen Fußballkategorien, die zählen ganz klar bessere Team. Von meiner Mannschaft, wenn sich das überhaupt Mannschaft nennen kann, war ein sehr, sehr bedenklicher Auftritt. Wir hatten noch Glück, dass wir nicht ein Desaster erlebt haben. Gratulation an den FC Au!“

Landesliga: FC Au : SK Meiningen - 6:3 (3:0)

91 Niko Muxel 6:3

81 Marko Coric 5:3

76 Mario Hager 5:2

70 Adrian Hagen 4:2

50 Jonas Kohler 4:1

46 Furkan Yildiz 3:1

33 Jonas Schwarzmann 3:0

20 Jonas Schwarzmann 2:0

10 Jonas Kohler 1:0

