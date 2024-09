Günther Riedesser analysiert das historische Derby zwischen Sulzberg und Doren

Details Montag, 09. September 2024 13:05

An die 500 Zuschauer und Fans wollten sich das historische Derby der 5. Runde der Landesliga zwischen dem FC Fezzolution Sulzberg und dem FC Baldauf Doren nicht entgehen lassen. Sulzberg konnte sich 2:0 durchsetzen und damit den Kontakt zur Tabellenspitze wahren. Leader Bezau führte zur Pause in Schruns schon 3:0, dann wurde es aber noch eng. Bezau gewinnt am Ende 4:3 und hat nun einen Punkt Vorsprung auf die neue Nummer zwei Dornbirn Juniors. Durch die 0:3 Niederlage von Schlins im Spitzenspiel bei den Dornbirn Juniors fiel Schlins auf Tabellenplatz vier zurück

Verdient verloren!

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Am Samstag, 7. September 2024, war es so weit. Nach über 30 Jahren fand wieder das Derby Sulzberg vs. Doren statt. Und wir haben dieses Spiel mit 0:2 verloren. Es muss an dieser Stelle gesagt werden, dass es am Ende des Tages eine verdiente Niederlage war, da der FC Sulzberg in Summe einfach die aktivere Mannschaft war.

In der ersten Halbzeit hatten wir zwei dicke Chance, die beide von Claudio Loacker mustergültig vorbereitet wurden, die aber leider sowohl von Kürsat Kocabay als auch von Michi Kolb nicht verwertet werden konnten. Auf der anderen Seite hatten wir Glück bei einem Pfostenschuss. Dennoch ging der FC Sulzberg nach einem Eckball in Führung. Torschütze war Yannick Alber, der völlig freistehend das 1:0 für die Hausherren erzielte. So ging es dann auch in die Pause.

Nach der Halbzeit war der FC Sulzberg einfach griffiger. In der 64. Minute sah Claudio Loacker dann die rote Karte und dann war es natürlich noch schwieriger für uns. Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 84. Minute, als Marcel Fink das 2:0 für die Heimmannschaft erzielen konnte. Die Vorarbeit kam vom besten Mann auf dem Platz, nämlich von Yannick Alber. Er machte in diesem Spiel den Unterschied aus. Und somit war die Niederlage perfekt.

Fazit: Wir haben in Summe verdient verloren! Jetzt heißt es, dass wir uns in Ruhe auf die nächste Runde vorbereiten. Uns wirft diese Niederlage keineswegs aus der Bahn und nächste Woche greifen wir wieder voll an.“

Landesliga: Sulzberg : FC Doren - 2:0 (1:0)

84 Marcel Fink 2:0

17 Yannick Alber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.