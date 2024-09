Sieben Treffer im Thriller zwischen Schruns und Bezau

Details Montag, 09. September 2024 00:15

Ein spannendes Spiel in der Landesliga (V) endete mit einem knappen 4:3-Sieg für den VfB Bezau gegen den FC Schruns. Nach einer dominanten ersten Halbzeit der Gäste schien das Spiel entschieden, aber eine beeindruckende Aufholjagd der Hausherren brachte noch einmal Spannung in die Partie. Trotz der Aufholbemühungen reichte es für den FC Schruns am Ende nicht, und der VfB Bezau nahm alle drei Punkte mit nach Hause.

Dominante erste Halbzeit des VfB Bezau

Das Spiel begann mit einem frühen Führungstreffer für die Gäste. In der 20. Minute erzielte Aaron Fontain das 1:0 für den VfB Bezau. Die Mannschaft setzte den FC Schruns weiter unter Druck und konnte in der 31. Minute durch Mehmet-Ali Akbulut auf 2:0 erhöhen. Das Spiel schien zu diesem Zeitpunkt schon in die Richtung des VfB Bezau zu laufen, doch die Gäste gaben sich nicht mit der Zwei-Tore-Führung zufrieden.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Murat Bekar das 3:0 für den VfB Bezau. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause, und es schien, als hätte der FC Schruns keine Antwort auf das dominante Spiel der Gäste. Die erste Halbzeit war geprägt von der Effizienz und der Zielstrebigkeit des VfB Bezau, der seine Chancen eiskalt nutzte und dem FC Schruns wenig Raum zur Entfaltung ließ.

FC Schruns kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls mit einem schnellen Treffer des VfB Bezau. In der 49. Minute markierte Mehmet-Ali Akbulut sein zweites Tor des Tages und erhöhte auf 4:0. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel entschieden, doch der FC Schruns gab nicht auf und kämpfte weiter.

In der 53. Minute gelang Jonas Ganahl das erste Tor für den FC Schruns zum 1:4. Die Hausherren schöpften neuen Mut und setzten die Gäste zunehmend unter Druck. Drei Minuten später erzielte Oleksandr Diachynskyi das 2:4 und brachte den FC Schruns wieder ins Spiel. Die Aufholjagd des FC Schruns war nun in vollem Gange, und die Zuschauer wurden Zeugen einer spannenden Schlussphase.

In der 79. Minute gelang Pascal Barthold der Anschlusstreffer zum 3:4. Der FC Schruns war nun nur noch ein Tor von einem Unentschieden entfernt und setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Trotz aller Bemühungen und einer intensiven Schlussphase blieb das erlösende Tor jedoch aus.

Nach 95 Minuten endete das Spiel mit einem 4:3-Sieg für den VfB Bezau. Der FC Schruns zeigte eine beeindruckende Moral und kämpfte sich nach einem Vier-Tore-Rückstand zurück ins Spiel. Letztlich reichte es jedoch nicht, um den Ausgleich zu erzielen und zumindest einen Punkt zu retten.

Der VfB Bezau kann auf eine starke erste Halbzeit und eine effektive Chancenauswertung zurückblicken, während der FC Schruns trotz der Niederlage seine kämpferische Einstellung unter Beweis stellte. Dieses Spiel wird den Fans sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Landesliga: Schruns : VfB Bezau - 3:4 (0:3)

79 Pascal Barthold 3:4

56 Oleksandr Diachynskyi 2:4

53 Jonas Ganahl 1:4

49 Mehmet-Ali Akbulut 0:4

45 Murat Bekar 0:3

31 Mehmet-Ali Akbulut 0:2

20 Aaron Fontain 0:1

