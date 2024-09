Dreierpack von Adrian Hagen beim Sieg von Meiningen gegen Viktoria Bregenz

Details Montag, 09. September 2024 00:16

In einer aufregenden Partie der Landesliga (V) konnte der SK Meiningen einen hart erkämpften 4:2-Sieg gegen Viktoria Bregenz verbuchen. Trotz eines Halbzeitrückstands zeigten die Gastgeber eine beeindruckende zweite Halbzeit und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Adrian Hagen glänzte mit einem Hattrick und führte sein Team zum Sieg.

Frühe Führung für Viktoria Bregenz

Gleich zu Beginn der Partie zeigte Viktoria Bregenz Entschlossenheit. In der 25. Minute gelang Emir Düz der Führungstreffer für die Gäste, was den Spielverlauf maßgeblich beeinflusste. Das frühe Tor von Düz setzte den SK Meiningen unter Druck, und die Gastgeber mussten sich erst einmal sammeln.

Die Antwort der Heimmannschaft ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 36. Minute traf Adrian Hagen zum 1:1-Ausgleich für den SK Meiningen. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur sieben Minuten später, in der 43. Minute, brachte Simon Riedmann Viktoria Bregenz erneut in Führung. Mit einem knappen 1:2-Rückstand ging es für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Starke zweite Halbzeit der Gastgeber

Nach der Pause kam der SK Meiningen mit neuer Energie aus der Kabine. In der 59. Minute konnte erneut Adrian Hagen den Ausgleich erzielen, was dem Spiel eine neue Wendung gab. Mit dem 2:2 war der Kampfgeist der Gastgeber wieder geweckt, und sie setzten Viktoria Bregenz zunehmend unter Druck.

Nur sieben Minuten später, in der 66. Minute, ging der SK Meiningen erstmals in Führung. Simon Sieber war der Torschütze zum 3:2, und das Spiel nahm eine dramatische Wendung. Die Gäste aus Bregenz versuchten zwar, wieder ins Spiel zu finden, doch die Defensive des SK Meiningen stand nun sicher.

In der 83. Minute machte Adrian Hagen schließlich alles klar. Mit seinem dritten Tor des Tages besiegelte er den 4:2-Endstand zugunsten der Gastgeber. Die Fans des SK Meiningen konnten jubeln, während Viktoria Bregenz sich geschlagen geben musste.

Das Spiel endete nach 94 spannenden Minuten mit einem 4:2-Sieg für den SK Meiningen, der damit wichtige Punkte in der Landesliga (V) sammeln konnte. Die Gastgeber zeigten große Moral und kämpften sich nach einem Rückstand eindrucksvoll zurück ins Spiel.

Landesliga: SK Meiningen : Viktoria - 4:2 (1:2)

83 Adrian Hagen 4:2

66 Simon Sieber 3:2

59 Adrian Hagen 2:2

43 Simon Riedmann 1:2

36 Adrian Hagen 1:1

25 Emir Düz 0:1

