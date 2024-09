Bittere Niederlage von Meiningen in Kennelbach!

Details Samstag, 14. September 2024 22:54

Am eigenen Unvermögen gescheitert! So fasst der Trainer des SK CHT Austria Meiningen die 1:2 Niederlage beim Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach in der 6. Runde der Landesliga zusammen. Kennelbach holt damit die ersten Punkte und hat auf der vorletzten Position der Tabelle den Anschluss zum Feld wieder hergestellt. Die rote Laterne hat jetzt ohne Punkte Schruns mit einem 3:5 in Au übernommen. Bezau lässt an der Tabellenspitze nichts anbrennen. 4:2 Erfolg gegen Hohenems II.

Führungstreffer durch Adrian Hagen

Zu Beginn der ersten Halbzeit präsentierten sich beide Mannschaften hochmotiviert und kämpferisch. Bereits nach 19 Minuten konnte der SK Meiningen den ersten Treffer des Spiels erzielen. Adrian Hagen nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des FC Kennelbach und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Dieser frühe Treffer setzte den FC Kennelbach unter Druck und zwang die Gastgeber zu einer Reaktion.

Der FC Kennelbach zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und versuchte sofort, den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger guter Chancen gelang es ihnen zunächst nicht, den Ball im Netz des SK Meiningen unterzubringen. Die Gäste verteidigten geschickt und ließen den FC Kennelbach kaum zur Entfaltung kommen. Es dauerte bis zur letzten Minute der ersten Halbzeit, bis die Gastgeber endlich den Ausgleich erzielten.

Glatzer führt FC Kennelbach zum Sieg

In der 45. Minute war es schließlich Lukas Glatzer, der für den FC Kennelbach traf und das Spiel mit einem wichtigen Tor zum 1:1 wieder offen gestaltete. Mit diesem Ergebnis gingen beide Teams in die Halbzeitpause. Die Fans des FC Kennelbach schöpften wieder Hoffnung und hofften auf eine Wende in der zweiten Halbzeit.

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Beide Mannschaften kämpften um jeden Ball und schenkten sich nichts. Der FC Kennelbach drängte auf den Führungstreffer, während der SK Meiningen auf Konterchancen lauerte. In der 54. Minute gelang es erneut Lukas Glatzer, den Ball im Tor der Gäste unterzubringen. Mit seinem zweiten Treffer brachte er den FC Kennelbach mit 2:1 in Führung. Der Jubel auf den Rängen war riesig, und die Gastgeber hatten das Spiel gedreht.

Der SK Meiningen versuchte in der verbleibenden Spielzeit, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des FC Kennelbach stand nun deutlich sicherer. Die Gastgeber verteidigten ihre knappe Führung mit viel Einsatz und Geschick. Trotz einiger gefährlicher Situationen für den SK Meiningen konnte der FC Kennelbach das Ergebnis bis zum Schlusspfiff halten.

Enes Cavkic, Trainer SK CHT Austria Meiningen: „Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen. Haben das 1:0 gemacht, hätten das zweite und dritte Tor eigentlich nachlegen müssen. Aber dann kam es, wie es kommen musste. Ein langer Ball in den Sechzehnmeterraum und ein unnötiges Einsteigen, Elfer für Kennelbach. In der Folge hatten wir mehrere gute Torchancen, die wir fahrlässig vergaben. Ein weiterer Elfer der Marke unnötig besiegelte das Ergebnis. Gegen Schluss schafften wir es sogar noch einen Elfer zu vergeben. Kurz formuliert: Wir scheiterten wieder einmal an eigenem Unvermögen!“

Landesliga: Kennelbach : SK Meiningen - 2:1 (1:1)

54 Lukas Glatzer 2:1

45 Lukas Glatzer 1:1

19 Adrian Hagen 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.