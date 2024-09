Doren und die Dornbirn Juniors trennen sich 1:1

Details Montag, 16. September 2024 23:44

In der 6. Runde der Landesliga holen die FC Dornbirn Juniors beim FC Baldauf Doren ein 1:1. Für den Trainer von Doren, Günther Riedesser, sind die Dornbirn Juniors die spielstärkste Mannschaft der Liga. Die Dornbirn Juniors verlieren durch dieses Remis in der Tabelle einen Platz. Neu auf Platz zwei. Der FC Au nach einem dramatischen 5:3 gegen Schruns. Leader Bezau hat gegen Hohenems II nichts anbrennen lassen und mit 4:2 gewonnen.

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „In der 6. Runde der Landesliga hatten wir die Dornbirn Juniors zu Gast im Waldstadion bei uns in Doren. Um 11 Uhr erfolgte der Anpfiff von SR Medwed. Nachdem am Vortag das Spiel der 1. KM vom FC Dornbirn abgesagt wurde, war uns klar, dass der eine oder andere Kaderspieler dabei sein wird. Und so war es dann auch. Dennoch begannen wir wie aus der Pistole geschossen. In den ersten acht bis zehn Minuten hatten wir zwei große Chancen, die wir leider nicht verwerten konnten. Aber spätestens ab der 20. Minute hatte sich das Spiel vollends gedreht. Ab da spielte nur mehr der FC Dornbirn. Wir waren da viel zu ängstlich und wir waren in diesen Minuten nicht in der Lage, den Ball zu sichern. Wir schenkten viele Bälle immer wieder her, was aber auch am Gegner lag. Wir konnten uns bei unserem Tormann Michael Bosnjak bedanken, dass es noch 0:0 stand. Mit drei Großtaten hielt er uns im Spiel. So ging es mit diesem Ergebnis in die Pause.

Und die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag! In der 46. Minute erzielten die Gäste das 0:1 durch Bulanik. Aber wiederum zwei Minuten später konnte Thomas Vögel den Gästetormann mit einem sensationellen Weitschuss aus gut 22 Meter überlisten. So stand es 1:1. In Summe erzielten die Gäste noch drei weitere Tore, die allesamt wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wurden. So blieb es beim für uns eher schmeichelhaften Remis.

Fazit: Wir haben in diesem Spiel gegen die mit Abstand spielerisch beste Mannschaft der Liga gespielt. Es haben mit Tormann Schulz, Cobaci, Ebner, Vrenezi, Brzaj, Calim, Kaya die besten Spieler gegen uns gespielt, zudem sind die übrigen Spieler ebenfalls sehr gute Kicker. Wenn sie in dieser Formation die weiteren Spiele bestreiten, dann wird es für jeden Gegner mehr als schwer. Das muss an dieser Stelle einfach festgehalten werden. Sie können nicht nur kicken, sondern sind auch sehr zweikampfstark und taktisch gut ausgebildet. Wir nehmen diesen Punkt mehr als gerne mit. Ich bin stolz auf die Leistung meiner Mannschaft; vor allem ist dieser Punkt extrem wichtig für die Moral des Teams. Wir müssen uns jetzt gut vorbereiten auf unseren nächsten Gegner und das ist der FC Schlins!“

Landesliga: FC Doren : Dornbirn Juniors - 1:1 (0:0)

48 Thomas Vögel 1:1

46 Baran Bulanik 0:1

