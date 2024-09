Enes Keskin regelt es für Altenstadt bei der Viktoria!

Details Montag, 16. September 2024 00:04

Im sechsten Rundenspiel der Landesliga (V) trafen der FC Viktoria 62 Bregenz und der TSV Altenstadt aufeinander. In einem packenden Spiel, das über die gesamte Spieldauer hinweg Spannung und zahlreiche Tore bot, musste sich die Heimmannschaft Viktoria Bregenz letztlich knapp mit 3:4 geschlagen geben. Besonders hervorzuheben war die beeindruckende Leistung von Enes Keskin, der für Altenstadt gleich vier Tore erzielte und damit maßgeblich zum Sieg beitrug.

TSV Altenstadt dominiert die erste Halbzeit

Schon früh zeichnete sich ab, dass TSV Altenstadt mit großer Entschlossenheit in das Spiel ging. Bereits in der 17. Minute gelang Enes Keskin das erste Tor für die Gäste. Die Abwehr von Viktoria Bregenz wirkte in dieser Situation unkoordiniert, was Keskin geschickt ausnutzte. Mit diesem frühen Treffer setzte Altenstadt ein klares Zeichen und gab den Ton für die erste Halbzeit an.

Viktoria Bregenz fand schwer ins Spiel und hatte Schwierigkeiten, gegen die gut organisierte Defensive von Altenstadt anzukommen. In der 32. Minute war es erneut Enes Keskin, der nach einer gelungenen Kombination auf 0:2 erhöhte. Die Heimmannschaft wirkte verunsichert und fand kein Mittel, um den Angriffen der Gäste etwas entgegenzusetzen. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Aufholjagd von Viktoria Bregenz kommt zu spät

Nach dem Wiederanpfiff setzte TSV Altenstadt dort an, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Enes Keskin erwies sich erneut als Schreckgespenst für die Abwehr von Viktoria Bregenz und erzielte in der 55. Minute das 0:3. Nur sieben Minuten später konnte Keskin erneut einnetzen und markierte mit seinem vierten Treffer das 0:4.

Doch anstatt sich geschlagen zu geben, zeigte Viktoria Bregenz Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 75. Minute gelang Patrick Verunica der Anschlusstreffer zum 1:4. Der Treffer schien der Heimmannschaft neues Leben einzuhauchen, denn nur 13 Minuten später war es Marko Jovanovic, der den Ball zum 2:4 im Netz unterbrachte. Die Zuschauer spürten, dass Viktoria Bregenz nun alles auf eine Karte setzte.

In der 89. Minute machte es Emir Düz noch einmal spannend, als er zum 3:4 traf. Viktoria Bregenz drängte nun mit aller Macht auf den Ausgleich, doch die Zeit reichte nicht aus, um das Spiel zu drehen. Nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel mit einem knappen 3:4 zugunsten von TSV Altenstadt.

Insgesamt bot dieses Spiel alles, was sich Fußballfans wünschen: viele Tore, spannende Wendungen und eine beeindruckende Aufholjagd, die jedoch nicht belohnt wurde. Enes Keskin stach mit seinen vier Treffern besonders hervor und sicherte seiner Mannschaft den wichtigen Auswärtssieg. Trotz der Niederlage kann Viktoria Bregenz auf die gezeigte Moral stolz sein und wird sicherlich in den kommenden Spielen wieder angreifen.

Landesliga: Viktoria : Altenstadt - 3:4 (0:2)

89 Emir Düz 3:4

88 Marko Jovanovic 2:4

75 Patrick Verunica 1:4

62 Enes Keskin 0:4

55 Enes Keskin 0:3

32 Enes Keskin 0:2

17 Enes Keskin 0:1

