Vier Treffer von Mario Hager für den FC Au in Hohenems

Details Samstag, 21. September 2024 00:21

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der 7. Runde der Landesliga (V) setzte sich der FC Raiffeisen Au souverän mit 6:2 gegen die Gastgeber von VfB Hohenems 1b durch. Die Gäste legten von Beginn an ein hohes Tempo vor und ließen dem Heimteam kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd von Hohenems 1b, blieb der FC Raiffeisen Au dominant und sicherte sich letztendlich den klaren Sieg.

Frühe Führung für den FC Raiffeisen Au

Schon in der Anfangsphase zeigte der FC Raiffeisen Au seine Entschlossenheit. Bereits in der 4. Minute gelang Stefan Schmidinger das erste Tor des Spiels, als er die Abwehr von Hohenems 1b überwand und den Ball im Netz versenkte. Diese frühe Führung verlieh den Gästen sichtlich Selbstvertrauen und sie kontrollierten fortan das Spielgeschehen.

Die Dominanz des FC Raiffeisen Au setzte sich auch in der 32. Minute fort. Dieses Mal war es Mario Hager, der mit einem präzisen Schuss das 2:0 erzielte. Hohenems 1b hatte Schwierigkeiten, zu klaren Torchancen zu kommen und so ging es mit diesem Rückstand in die Halbzeitpause.

Hohenems 1b kämpft zurück, doch Au bleibt überlegen

Nach der Pause zeigten die Gastgeber von Hohenems 1b zunächst Lebenszeichen. In der 49. Minute konnte Maximilian Michael Seger mit einem beherzten Schuss den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Dieses Tor schien Hohenems 1b neuen Mut zu geben, doch der FC Raiffeisen Au hatte andere Pläne.

Nur sieben Minuten später, in der 56. Minute, stellte Mario Hager den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 3:1 für die Gäste. Hager war an diesem Abend in bestechender Form und ließ der Abwehr von Hohenems 1b kaum eine Chance. In der 59. Minute machte er seinen Hattrick perfekt und traf zum 4:1 für den FC Raiffeisen Au.

Trotz des deutlichen Rückstands zeigte Hohenems 1b Moral und kämpfte weiter. In der 74. Minute war es erneut Maximilian Michael Seger, der für die Hausherren traf und das Ergebnis auf 2:4 verkürzte. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur fünf Minuten später schlug Mario Hager erneut zu und erzielte sein viertes Tor des Abends, was den Spielstand auf 5:2 erhöhte.

Schlusspunkt durch Paul Berchtold

In den Schlussminuten setzte der FC Raiffeisen Au nochmals ein Ausrufezeichen. In der 82. Minute war es Paul Berchtold, der den Endstand von 6:2 markierte. Mit diesem Tor besiegelte er den eindrucksvollen Sieg seiner Mannschaft und sorgte dafür, dass die Gäste die Partie mit einem deutlichen Vorsprung beendeten.

Das Spiel endete mit einem 6:2-Erfolg für den FC Raiffeisen Au. Die Mannschaft zeigte über die gesamte Spielzeit hinweg eine starke Leistung und ließ den Gastgebern von Hohenems 1b kaum eine Chance. Mit diesem Sieg festigte der FC Raiffeisen Au seine Position in der Landesliga (V) und schickte eine klare Botschaft an die Konkurrenz.

Landesliga: Hohenems 1b : FC Au - 2:6 (0:2)

82 Paul Berchtold 2:6

79 Mario Hager 2:5

74 Maximilian Michael Seger 2:4

59 Mario Hager 1:4

56 Mario Hager 1:3

49 Maximilian Michael Seger 1:2

32 Mario Hager 0:2

4 Stefan Schmidinger 0:1

