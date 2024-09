Alexander Muxel analysiert den klaren Erfolg von Au beim VfB Hohenems II

Details Samstag, 21. September 2024 15:30

Aufsteiger FC Raiffeisen Au mischt auch in der Landesliga ganz oben mit! Zum Aufakt der 7. Runde gab es einen klaren 6:2 Erfolg beim VfB Hohenems II, wobei sich Mario Hager viermal in der Torschützenliste eintragen konnte. Au hat damit Tabellenplatz zwei verteidigt, allerdings konnte auch die Nummer drei, die FC Dornbirn Juniors, zu Hause gegen Langen mit 2:1 gewinnen. Leader Bezau ist erst am Samstag, dem 21.9.24 im Einsatz und trifft um 16:30 Uhr auswärts im Spitzenspiel auf Sulzberg.

Angriffsfußball ohne Ende!

Alexander Muxel, Trainer FC Raiffeisen Au: „Nach sieben gespielten Runden hält meine Mannschaft bei sechzehn Punkten. Bemerkenswert ist sicher, dass wir nach zwei Meistertiteln in Folge mit einer kaum veränderten Mannschaft wie in der 2. Landesklasse – zwei Spieler kamen dazu – jetzt in der Landesliga agieren.

Im Spiel gegen den VfB Hohenems 1b gingen wir nach einem Freistoß von der Seite und einem Kopfball von Mario Feurstein an die Querlatte durch den Rebound von Stefan Schmidinger früh (3. Minute) in Führung. Es folgten einige Hochkaräter, die durch schnelles Angriffsspiel teilweise toll herausgespielt wurden. In der 33. Minute konnten wir durch einen wunderschönen Freistoß von Mario Hager nachlegen. Mit einer 2:0-Führung ging es in die Halbzeit.

Der Gegner hatte eine wirkliche Großchance, die aber ausgelassen wurde. Bereits in der 49. Spielminute verkürzten die Grafenstädter, nachdem wir nicht optimal positioniert waren, auf 1:2. In der 57. und 59. Minute traf unsere Torgarantie Mario Hager zweimal. Einmal nach Kopfballverlängerung von Mario Feurstein und das andere Mal nach Butterflanke von Elias Purin. Die Fohlen der Emser gaben nicht auf und erzielten in der 74. Minute nach einem gut getretenen Eckball das 2:4. Die schönste Kombination des Spiels über Jonas Schwarzmann und Jonas Kohler schloss wiederum Mario Hager in der 79. Spielminute zum sicheren Sieg ab. Als Draufgabe durfte sich Paul Berchtold mit seinem ersten Kontakt in der 83. Minute in die Torschützenliste eintragen. Bei diesem Tor ist das Pressingverhalten meines Teams positiv hervorzuheben.

Fazit: Wir erzeugen momentan sehr viel Energie, die Mannschaft ist von hinten bis vorne gut aufgestellt, die jungen Spieler rücken immer mehr nach, der Konkurrenzkampf im positiven Sinne ist richtig groß und wir sind hungrig nach weiteren Erfolgen wohl wissend, woher wir kommen und ohne dass wir abheben. Jetzt wartet das erste Derby gegen Sulzberg und danach folgen weitere ganz starke Teams aus der oberen Tabellenhälfte!“

