Dominik Lampert im Tor von Meiningen lässt Götzis verzweifeln!

In der 7. Runde der Landesliga konnte sich der SK CHT Austria Meiningen mit einem 2:0 Erfolg beim Vollbad FC Götzis vom Tabellenende lösen und ist auf Tabellenplatz acht vorgerückt. Neuer Tabellenführer ist der FC Au nach einem 6:2 in Hohenems, da Bezau in Sulzberg mit 0:3 verloren hat. Nun halten Au, Bezau und die Dornbirn Juniors bei je sechzehn Zählern.

Schnelles Tor für Meiningen

Bereits in der sechsten Minute schockierte SK Meiningen die Hausherren mit einem frühen Treffer. Furkan Yildiz nutzte eine Gelegenheit eiskalt aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Rückschlag stellte FC Götzis vor eine schwierige Aufgabe, doch die Gastgeber versuchten, schnell wieder ins Spiel zu finden.

In der 35. Minute ereignete sich jedoch ein weiterer Rückschlag für FC Götzis. Christoph Längle erhielt die Gelb/Rote Karte und musste vorzeitig das Spielfeld verlassen. Mit einem Mann weniger auf dem Platz war es für die Gastgeber umso schwerer, den Druck auf SK Meiningen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Defensive zu stabilisieren.

Kampfgeist trotz Unterzahl

Trotz der numerischen Unterlegenheit zeigte FC Götzis eine kämpferische Leistung. Die Defensive der Hausherren stand unter Dauerdruck, doch sie konnte weitere Treffer in der ersten Halbzeit verhindern. Mit einem knappen 0:1 Rückstand ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. SK Meiningen blieb die dominierende Mannschaft und setzte FC Götzis weiter unter Druck. Die Gastgeber versuchten, durch Konterangriffe zum Ausgleich zu kommen, doch die Abwehr der Gäste erwies sich als solide und schwer zu überwinden.

Als das Spiel sich dem Ende näherte, war die Spannung auf dem Platz greifbar. In der 89. Minute gelang es Adrian Hagen, den Ball erneut im Netz von FC Götzis unterzubringen und das Spiel endgültig zu entscheiden. Mit seinem Tor zum 2:0 beseitigte er die letzten Hoffnungen der Gastgeber auf einen späten Ausgleich.

Die letzten Minuten verstrichen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. SK Meiningen konnte sich über einen verdienten Auswärtssieg freuen, während FC Götzis trotz einer beherzten Leistung ohne Punkte blieb.

Enes Cavkic, Trainer SK CHT Austria Meiningen: „Ein schwer erkämpfter Sieg gegen ein sehr gut eingestelltes Heimteam! Schlechte Bodenverhältnisse erlaubten keinen guten Fußball, aber dafür Kampf um jeden Zentimeter. Götzner Team scheiterte immer an unserem Mann des Tages Torwart Dominik Lampert! Wir schossen dieses Mal die Tore zur richtigen Zeit und nehmen drei nicht unverdiente Punkten mit!“

Landesliga: FC Götzis : SK Meiningen - 0:2 (0:1)

89 Adrian Hagen 0:2

6 Furkan Yildiz 0:1

