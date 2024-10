Meiningen bezwingt Altenstadt klar!

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 00:44

In der 8. Runde der Landesliga konnte der SK CHT Autria Meiningen einen klaren 4:1 Erfolg gegen den Ender Klima TSV Altenstadt feiern. Neuer Tabellenführer ist Sulzberg nach einem 3.1 in Au, denn Bezau kam im Spitzenspiel gegen die FC Dornbirn Juniors über ein 1:1 nicht hinaus.

Spannende erste Halbzeit mit offenem Schlagabtausch

Das Spiel zwischen SK Meiningen und TSV Altenstadt begann mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Bereits in der 18. Minute gingen die Gäste aus Altenstadt durch ein Tor von Faruk Alici in Führung. Alici nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Heimmannschaft und traf zum 0:1. Dieser frühe Rückstand setzte SK Meiningen unter Druck, doch die Mannschaft ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

Die Wende kam in der 41. Minute: Adrian Hagen sorgte für den Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit diesem Tor gingen beide Teams in die Halbzeitpause, wobei die Gastgeber nach dem Ausgleich deutlich an Selbstvertrauen gewonnen hatten.

SK Meiningen dreht auf und dominiert die zweite Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, zeigte SK Meiningen seine Entschlossenheit, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 47. Minute war es Matej Tomas, der die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer zum 2:1 in Führung brachte. Dieser frühe Treffer nach der Pause war ein deutlicher Dämpfer für die Gäste aus Altenstadt, die in der Folgezeit kaum noch ins Spiel fanden.

In der 60. Minute erhöhte Adrian Hagen mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1. Hagen zeigte erneut seine Torjägerqualitäten und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. TSV Altenstadt wirkte nun verunsichert und fand keine Mittel, um gegen die gut organisierte Defensive von SK Meiningen anzukommen.

Ein weiterer Rückschlag für die Gäste folgte in der 30. Minute, als Cem Öksüz mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Die numerische Unterlegenheit machte es für TSV Altenstadt noch schwieriger, zurück ins Spiel zu finden. Die Hausherren nutzten ihre Überzahl geschickt aus und erhöhten in der 76. Minute durch Simon Kühne auf 4:1. Kühne setzte mit diesem Treffer den Schlusspunkt in einer einseitigen zweiten Halbzeit.

Enes Cavkic, Trainer SK CHT Austria Meiningen: „Verdienter Sieg gegen TSV Altenstadt!Altenstadt konnte bis zum 2:1 mithalten. Meine Mannschaft spielte trotz schwieriger Platzverhältnisse in der zweiten Halbzeit sehr guten Fußball und ließ den Gegner zu keiner Torchance kommen!“

Landesliga: SK Meiningen : Altenstadt - 4:1 (1:1)

76 Simon Kühne 4:1

60 Adrian Hagen 3:1

47 Matej Tomas 2:1

41 Adrian Hagen 1:1

18 Faruk Alici 0:1

