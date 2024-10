Au gegen Sulzberg: Wälderderby und Spitzenspiel in der Landesliga!

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 01:13

In der 8. Runde der Landesliga kam es zum Schlager zwischen dem FC Raiffeisen Au und dem FC FEZZOlution Sulzberg. In einer spannenden Partie konnte sich Sulzberg am Ende mit 3:1 durchsetzen und damit die Tabellenführung übernehmen. An der Tabellenspitze aber alles sehr eng beisammen. Platz eins und acht trennen nur vier Punkte!

Riesenkompliment an das junge Team vom FC Au

Michael Fink, Trainer FC FEZZOlution Sulzberg: „Ein großes Kompliment an den FC Au, die den Platz hervorragend vorbereitet haben.

Es war von Anfang an zu merken, wie motiviert die 22 Akteure waren. Am Anfang waren wir spielbestimmend und hatten auch zwei Halbchancen, aber Au war immer gefährlich in den Kontern, so fiel auch das 1:0! Wir vergaben vorne und im Gegenzug kassierten wir das Tor, wichtig war, dass wir sofort den Ausgleich erzielen konnten, Au vergab vorne, wir trafen im Gegenzug. Kurz vor der Pause das wichtige 2:1 für uns und so ging es in die Halbzeit.

In Hälfte zwei war das Spiel nicht mehr wirklich eine Augenweide, viel Kampf und wenig spielerische Highlights. Kurz vor Schluss dann das entscheidende 3:1 durch eine starke Einzelleistung von Yannick Alber. Der Spielverlauf ist uns entgegengekommen, aber ein Riesenkompliment an das junge Team vom FC Au, sie sind zurecht als Aufsteiger vorne dabei!“

Landesliga: FC Au : Sulzberg - 1:3 (1:2)

88 Yannick Alber 1:3

46 Ambros Berlinger 1:2

28 Yannick Alber 1:1

26 Mario Hager 1:0

