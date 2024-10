Luca Seidl trifft dreimal für Hohenems II gegen Kennelbach!

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 00:53

In der spannenden Partie der Landesliga (V) setzte sich Hohenems 1b souverän mit 4:1 gegen den FC Kennelbach durch. Die Gastgeber legten früh den Grundstein für ihren Erfolg und dominierten das Spielgeschehen weitgehend. Dank eines herausragenden Luca Seidl, der einen Hattrick erzielte, und eines späten Treffers von Samuel Ruault, konnte Hohenems 1b den Sieg auf heimischem Boden sichern. Kennelbach konnte dem Druck der Gastgeber nur kurzzeitig standhalten, als Justin Nägele zwischenzeitlich den Ausgleich erzielte.

Blitzstart für Hohenems 1b

Bereits in der sechsten Minute ging Hohenems 1b in Führung. Der Torschütze Luca Seidl nutzte eine der ersten Gelegenheiten des Spiels und brachte sein Team früh in Front. Mit diesem Vorsprung im Rücken kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen, während Kennelbach Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden.

Die erste Halbzeit verlief danach ohne weitere nennenswerte Torchancen, da Hohenems 1b den Ballbesitz klug verteidigte und Kennelbach keine Räume ließ, um gefährlich zu werden. So gingen die Teams mit einem Halbzeitstand von 1:0 in die Kabinen, wobei Hohenems 1b mit ihrer Defensivleistung zufrieden sein konnte.

Hohenems 1b zieht davon

Nach dem Seitenwechsel gelang es dem FC Kennelbach, die Partie kurzzeitig auszugleichen. Justin Nägele schoss in der 49. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1, als er sich in der Offensive durchsetzte und den Ball im Netz unterbrachte. Dieses Tor schien dem Spiel neuen Schwung zu verleihen und Kennelbach schöpfte kurzzeitig Hoffnung.

Doch die Freude über den Ausgleich währte nur kurz. In der 60. Minute war es erneut Luca Seidl, der Hohenems 1b in Führung brachte. Mit seinem zweiten Tor des Abends stellte er den alten Abstand wieder her. Seidl war an diesem Tag kaum zu bremsen und erhöhte in der 64. Minute sogar auf 3:1, womit er seinen Hattrick perfekt machte. Die Defensive von Kennelbach fand kein Mittel gegen die Angriffswellen der Gastgeber.

Schließlich setzte Samuel Ruault in der 73. Minute den Schlusspunkt unter die Partie. Mit seinem Treffer zum 4:1 beseitigte er die letzten Zweifel am Sieg von Hohenems 1b. Die Gastgeber spielten die restliche Zeit souverän herunter und ließen dem FC Kennelbach keine Gelegenheit mehr, gefährlich vor das Tor zu kommen.

Mit diesem beeindruckenden 4:1-Erfolg festigte Hohenems 1b ihre Position in der Landesliga und zeigte eine überzeugende Leistung vor eigenem Publikum. Kennelbach hingegen musste sich letztlich klar geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

Landesliga: Hohenems 1b : Kennelbach - 4:1 (1:0)

73 Samuel Ruault 4:1

64 Luca Seidl 3:1

60 Luca Seidl 2:1

49 Justin Nägele 1:1

6 Luca Seidl 1:0

