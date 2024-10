FC Sulzberg triumphiert über Viktoria Bregenz mit klarem 4:1-Sieg

Details Montag, 07. Oktober 2024 01:40

Im spannenden Duell der Landesliga (V) konnte der FC Sulzberg seine Dominanz gegen Viktoria Bregenz eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Mannschaft von FC FEZZOlution Sulzberg setzte sich mit einem klaren 4:1-Sieg durch und zeigte von Beginn an eine starke Leistung. Besonders Yannick Alber und Marco Telesklav traten als herausragende Torschützen in Erscheinung. Trotz eines Ehrentreffers von Emir Düz für Viktoria Bregenz konnte das Team aus Bregenz den Gastgebern nichts entgegensetzen.

Starker Start für Sulzberg

Die Partie begann mit einem deutlichen Zeichen von FC Sulzberg. Bereits nach 30 Minuten brachte Yannick Alber die Gastgeber in Führung. Sein präziser Abschluss besiegelte das 1:0 und verlieh dem Team umgehend Aufwind. Kurz darauf, in der 39. Minute, war es erneut Alber, der seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte. Mit einem weiteren Treffer zum 2:0 erhöhte er den Druck auf Viktoria Bregenz erheblich und ließ die Zuschauer in der Arena jubeln.

Die Defensive von Viktoria Bregenz hatte alle Hände voll zu tun, den angriffslustigen Gegner in Schach zu halten. Der FC Sulzberg hingegen zeigte sich in Topform und kontrollierte das Spielgeschehen. Der Halbzeitstand von 2:0 spiegelte die Überlegenheit der Gastgeber wider, während Bregenz mit wenig Chancen zu kämpfen hatte, sich im Spiel zu behaupten.

Entschlossene zweite Halbzeit

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, setzte der FC Sulzberg seinen erfolgreichen Lauf fort. In der 49. Minute erzielte Martin Gigler das 3:0 für die Gastgeber. Der Treffer war ein weiterer Schlag für Viktoria Bregenz, die weiterhin um den Anschluss bemüht waren. Dennoch gelang es Emir Düz in der 51. Minute, einen Hoffnungsschimmer für die Gäste zu entfachen. Mit seinem Treffer zum 3:1 brachte er Bregenz kurzzeitig zurück ins Spiel.

Doch die Freude währte nicht lange. Sulzberg zeigte sich unbeeindruckt und hielt den Druck aufrecht. In der 82. Minute besiegelte Marco Telesklav mit seinem Tor zum 4:1 den Sieg für FC FEZZOlution Sulzberg. Mit dieser Leistung demonstrierte das Team erneut seine Offensivstärke und entschied das Spiel endgültig für sich.

Mit diesem beeindruckenden Sieg setzte der FC Sulzberg seine Ambitionen in der Landesliga (V) eindrucksvoll fort. Die Mannschaft zeigte eine geschlossene Teamleistung und konnte durch individuelle Klasse, insbesondere von Alber und Telesklav, glänzen. Viktoria Bregenz hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu orientieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder in die Spur zu finden.

Landesliga: Sulzberg : Viktoria - 4:1 (2:0)

82 Marco Telesklav 4:1

51 Emir Düz 3:1

49 Martin Gigler 3:0

39 Yannick Alber 2:0

30 Yannick Alber 1:0

