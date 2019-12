Goleadorwertung Herbst 2019 Vorarlberg

Details Mittwoch, 25. Dezember 2019 12:59

Eine ligaübergreifende Torschützenwertung zu erstellen wird natürlich nie ganz gerecht sein. Ligaportal.at Vorarlberg hat zwei Kriterien herangezogen. Zunächst die Anzahl der in Summe geschossenen Tore. Als zweiter Faktor kommen die geschossenen Tore pro eingesetzter Spielzeit bezogen auf die durchschnittlich erzielten Treffer pro Liga dazu. Die Platzziffer aus beiden Kriterien ist dann die Wertungsgrundlage. Das Rennen hat ganz klar Stefan Maccani von Hörbrabz gemacht – seine 24 Tore in der Landesliga waren der absolute Spitzenwert. Auf Platz zwei landet Pascal Kleber von Andelsbuch II und den dritten Platz teilen sich Erkan Ergüven von Lustenau II und Julian Rupp von Lochau.

So haben wir gewertet – Beispiel an Hand des Siegers Stefan Maccani

Stefan Maccani hat vierundzwanzig Tore erzielt und damit in der reinen Wertung nach Anzahl der Tore (PL T) Platz eins erreicht. Er hat 1,22 Tore (Tore/h) pro Einsatzzeit geschossen. In der Liga sind im Schnitt 2,60 Tore pro Spielstunde gefallen (Liga T/h). Damit hat Stefan Maccani mit seinem Schnitt diesen Wert zu 46,84% erreicht (T %) - und das ist Platz zwei in dieser Wertung (PL T %). Damit ergibt sich für Stefan Maccani die Platzziffer 1,5 und Platz eins in unserer Gesamtwertung.

Liga Liga T PL PL PL Liga Name Mannschaft Tore min. Tore/h Tore SP T/h % T T% Z VLL Stefan Maccani Hörbranz 24 1181 1,22 328 84 2,60 46,84 1 2 1,5 3LK Pascal Kleber Andelsbuch II 17 1048 0,97 408 98 2,78 35,07 3 5 4 2LK Erkan Ergüven FC Lustenau II 15 1069 0,84 403 98 2,74 30,71 7 7 7 VBG Julian Rupp Lochau 18 1506 0,72 512 136 2,51 28,57 2 12 7 VBG Junior da Silva Andelsbuch 15 1199 0,75 512 136 2,51 29,91 7 9 8 4LK Fabian Stigger Frastanz II 17 1032 0,99 438 83 3,52 28,09 3 15 9 1LK Clemens Fritsch Gaissau 15 1260 0,71 370 98 2,52 28,38 7 13 10 2LK Mathias Pointner Röthis II 15 1164 0,77 403 98 2,74 28,20 7 14 10,5 5LKO Noah Witwer Thüringen II 16 1080 0,89 404 84 3,21 27,72 5 17 11 VBG Simon Walch Andelsbuch 16 1440 0,67 512 136 2,51 26,56 5 21 13 4LK Musap Palta Bregenz II 11 460 1,43 438 83 3,52 40,78 28 3 15,5 1LK Jordan Türtscher Großwalsertal 13 1157 0,67 370 98 2,52 26,78 14 20 17 2LK A. Adamescu Tisis 13 1074 0,73 403 98 2,74 26,49 14 23 18,5 VLL Patrick Eller Sulzberg 13 1165 0,67 328 84 2,60 25,72 14 25 19,5 VBG Rochus Schallert Schruns 13 1233 0,63 512 136 2,51 25,21 14 26 20 VBG Fabian Flatz Bizau 14 1364 0,62 512 136 2,51 24,54 12 29 20,5 2LK Marian Zehrer Wolfurt II 13 1169 0,67 403 98 2,74 24,34 14 30 22 5LKU David Rädler Langen II 10 598 1,00 400 84 3,17 31,61 40 6 23 VEL Elvis Alibabic Lauterach 11 907 0,73 356 90 2,64 27,59 28 18 23 4LK Nexhmedin Sejfijaj Hatlerdorf II 13 914 0,85 438 83 3,52 24,26 14 33 23,5 1LK Lukas Meyer Nüziders 11 1054 0,63 370 98 2,52 24,88 28 27 27,5 5LKO Christoph Müller Meiningen II 12 932 0,77 404 84 3,21 24,09 21 34 27,5 5LKO Hidayet Kandemir Hohenemes J. 14 1130 0,74 404 84 3,21 23,18 12 43 27,5 1LK Nenad Krstic Götzis 11 1063 0,62 370 98 2,52 24,67 28 28 28 5LKU Asodollah Sedaqet Schwarzach II 12 947 0,76 400 84 3,17 23,95 21 35 28 VEL Jan Stefanon Hohenems 15 1580 0,57 356 90 2,64 21,60 7 54 30,5 5LKU Martin Fogarasi Mühlebach 11 868 0,76 400 84 3,17 23,95 28 35 31,5 3LK Darius Dragan Mäder 10 825 0,73 408 98 2,78 26,20 40 24 32 5LKU Lukas Bals Hittisau II 12 990 0,73 400 84 3,17 22,91 21 47 34 1LK Tobias Gozzi Gaissau 8 630 0,76 370 98 2,52 30,27 68 8 38 5LKO Kevin Stössel Meiningen II 12 1042 0,69 404 84 3,21 21,55 21 56 38,5 2LK Clemens Olsen Schwarzenberg 8 603 0,80 403 98 2,74 29,04 68 10 39 2LK Niklas Giesinger Altach II 10 927 0,65 403 98 2,74 23,61 40 38 39 5LKO Domenic Mitterer Tisis II 11 905 0,73 404 84 3,21 22,74 28 50 39 5LKU Nico Nerreter Lingenau/Rf. II 8 522 0,92 400 84 3,17 28,97 68 11 39,5 2LK Leontin Chitescu Tisis 11 1091 0,60 403 98 2,74 22,07 28 52 40 3LK David Kirchmair DSV Juniors 12 1260 0,57 408 98 2,78 20,59 21 59 40 VEL Matthias Flatz Rankweil 11 1154 0,57 356 90 2,64 21,69 28 53 40,5 3LK Timo Balter Altenstadt J. 9 800 0,68 408 98 2,78 24,32 52 31 41,5 3LK Patrick Dorner Krumbach II 11 1102 0,60 408 98 2,78 21,58 28 55 41,5 VEL Fabian Koch Rankweil 11 1197 0,55 356 90 2,64 20,91 28 57 42,5 VEL David Schnellrieder Altach Juniors 12 1349 0,53 356 90 2,64 20,24 21 65 43 VLL Adrian Svecak Sulz 9 889 0,61 328 84 2,60 23,33 52 42 47 VEL Junior Delcio DSV 11 1244 0,53 356 90 2,64 20,12 28 66 47 VEL Kevin Bentele Langenegg 13 1561 0,50 356 90 2,64 18,95 14 80 47 VLL Niklas Schranz Meiningen 9 904 0,60 328 84 2,60 22,95 52 46 49 4LK Daniel Bürkle Schlins II 7 245 1,71 438 83 3,52 48,73 98 1 49,5 4LK Dominik Burtscher Schlins II 8 561 0,86 438 83 3,52 24,32 68 31 49,5 VLL Luan Ruviaro Hittisau 10 1125 0,53 328 84 2,60 20,49 40 61 50,5 VBG Rene Fink Alberschwende 7 467 0,90 512 136 2,51 35,83 98 4 51 5LKO Christopher Dona Hochmontafon II 10 924 0,65 404 84 3,21 20,25 40 63 51,5 2LK Immanuel Barta Alberschwende II 10 1081 0,56 403 98 2,74 20,25 40 63 51,5 1LK Thomas Vögel Doren 8 805 0,60 370 98 2,52 23,69 68 37 52,5 VBG Martin Bartolini Fussach 12 1530 0,47 512 136 2,51 18,75 21 84 52,5 2LK Raphael Barwart Satteins 8 749 0,64 403 98 2,74 23,38 68 41 54,5 5LKO Domenik Klein Ludesch II 10 937 0,64 404 84 3,21 19,97 40 69 54,5 1LK Deni Gluhacevic Hohenems II 9 1035 0,52 370 98 2,52 20,73 52 58 55 4LK Muhammad Yücel Bregenz II 8 589 0,81 438 83 3,52 23,16 68 44 56 1LK Bernhard Elbs Langen 8 826 0,58 370 98 2,52 23,09 68 45 56,5 VEL Andreas Röser DSV 11 1394 0,47 356 90 2,64 17,95 28 85 56,5 3LK Fabian Bachmann DSV Juniors 8 755 0,64 408 98 2,78 22,91 68 47 57,5 3LK Julian Franz DSV Juniors 7 556 0,76 408 98 2,78 27,22 98 19 58,5 4LK Maximilian Gfall Lauterach 1c 8 597 0,80 438 83 3,52 22,85 68 49 58,5 VEL Pineiro Dos Santos SW Bregenz 10 1180 0,51 356 90 2,64 19,28 40 77 58,5 3LK Patrick Zwischenbrugger Mellau II 8 777 0,62 408 98 2,78 22,26 68 51 59,5 VLL Adrian Hagen Meiningen 9 1033 0,52 328 84 2,60 20,08 52 67 59,5 VLL Güney Akcicek Dornbirn Am. 7 608 0,69 328 84 2,60 26,54 98 22 60 5LKO Thomas Staudacher Koblach II 9 858 0,63 404 84 3,21 19,63 52 72 62 5LKU Thomas Thurnher Mühlebach 9 877 0,62 400 84 3,17 19,40 52 74 63 VBG Pius Simma Bizau 10 1340 0,45 512 136 2,51 17,84 40 87 63,5 3LK Marcel Steurer Krumbach II 10 1234 0,49 408 98 2,78 17,52 40 91 65,5 5LKU Dominik Berkmann Lingenau/Rf. II 7 565 0,74 400 84 3,17 23,42 98 40 69 5LKU Simon Knünz Kennlbach/W. II 8 760 0,63 400 84 3,17 19,89 68 70 69 2LK Oguzhan Sahin Lauterach II 9 1102 0,49 403 98 2,74 17,87 52 86 69 VEL Paulo De Souza Langenegg 8 930 0,52 356 90 2,64 19,57 68 73 70,5 5LKO Linus Amann Koblach II 9 952 0,57 404 84 3,21 17,69 52 89 70,5 5LKU Gabriel Gstettner Buch 1c 10 1170 0,51 400 84 3,17 16,15 40 102 71 2LK Kürsat Kocabay Lauterach II 8 917 0,52 403 98 2,74 19,09 68 78 73 VBG Adem Kum Feldkirch 10 1530 0,39 512 136 2,51 15,63 40 106 73 3LK Dominik Zadravec Mäder 8 911 0,53 408 98 2,78 18,98 68 79 73,5 VLL J.F. Da Silva Hittisau 9 1242 0,43 328 84 2,60 16,70 52 96 74 1LK Felix Lampert Thüringen 8 1009 0,48 370 98 2,52 18,90 68 82 75 5LKU Emanuel Mennet Hittisau II 8 805 0,60 400 84 3,17 18,78 68 83 75,5 4LK Sem Kloser Lauterach 1c 9 934 0,58 438 83 3,52 16,43 52 99 75,5 5LKU Florian Bereuter Buch 1c 6 405 0,89 400 84 3,17 28,00 136 16 76 3LK Lukas Stemer Vandans 9 1204 0,45 408 98 2,78 16,16 52 101 76,5 1LK Fabian Ponticelli Hohenweiler 8 1075 0,45 370 98 2,52 17,74 68 88 78 VBG Pereira Rosales Egg 9 1348 0,40 512 136 2,51 15,96 52 104 78 4LK Sascha Hartmann Schlins II 7 582 0,72 438 83 3,52 20,51 98 60 79 1LK Andreas Küng Klostertal 8 1085 0,44 370 98 2,52 17,58 68 90 79 5LKO Alexander Cavada Bürs II 7 643 0,65 404 84 3,21 20,37 98 61 79,5 5LKU Kazemali Mohebi Hörbranz II 8 887 0,54 400 84 3,17 17,05 68 93 80,5 VBG Manuel Honeck Nenzing 8 1148 0,42 512 136 2,51 16,66 68 97 82,5 VLL Michael Kara Frastanz 7 806 0,52 328 84 2,60 20,02 98 68 83 5LKO Nikola Potic Hohenems J. 8 905 0,53 404 84 3,21 16,54 68 98 83 VBG Jan Gmeiner Alberschwende 9 1440 0,38 512 136 2,51 14,94 52 114 83 5LKO Sinan Demiral Hohenems J. 9 1147 0,47 404 84 3,21 14,68 52 115 83,5 1LK Benjamin Dürr Nüziders 7 845 0,50 370 98 2,52 19,75 98 71 84,5 VBG Frederic Winner Admira Dornbirn 9 1524 0,35 512 136 2,51 14,12 52 119 85,5 3LK Manuel Kohler Mellau II 7 782 0,54 408 98 2,78 19,35 98 75 86,5 VLL Marcel Ladinek Altenstadt 7 835 0,50 328 84 2,60 19,32 98 76 87 4LK Benedikt Drexel Nenzing II 6 436 0,83 438 83 3,52 23,47 136 39 87,5 4LK Philipp Dörler Hard II 8 890 0,54 438 83 3,52 15,33 68 110 89 2LK Baris Sahin Satteins 7 810 0,52 403 98 2,74 18,91 98 81 89,5 VBG Lokman Topduman Bezau 8 1258 0,38 512 136 2,51 15,20 68 112 90 VBG Burhan Yilmaz Höchst 8 1275 0,38 512 136 2,51 15,00 68 113 90,5 5LKO Manuel Keckeis Meiningen II 8 1066 0,45 404 84 3,21 14,04 68 121 94,5 4LK Tarkan Parlak Bregenz II 7 708 0,59 438 83 3,52 16,86 98 95 96,5 1LK Hannes Rinderer Großwalsertal 7 1023 0,41 370 98 2,52 16,31 98 100 99 VBG Jeremy Thurnher Admira Dornbirn 8 1455 0,33 512 136 2,51 13,14 68 132 100 1LK Andre Spiegel Lingenau 7 1052 0,40 370 98 2,52 15,86 98 105 101,5 VBG Philipp Stoss Admira Dornbirn 7 1077 0,39 512 136 2,51 15,54 98 107 102,5 1LK Mathias Ilmer Doren 7 1084 0,39 370 98 2,52 15,39 98 108 103 VEL Kilian Schöch Röthis 8 1437 0,33 356 90 2,64 12,67 68 140 104 4LK David Dörler Hard II 7 785 0,54 438 83 3,52 15,21 98 111 104,5 VEL Maurice Wunderli Hohenems 8 1454 0,33 356 90 2,64 12,52 68 142 105 VEL Vinicius Maciel Gomes Lauterach 8 1475 0,33 356 90 2,64 12,34 68 144 106 VEL Daniel Nussbaumer Altach Juniors 7 1090 0,39 356 90 2,64 14,61 98 116 107 2LK Martin Peter Schwarzenberg 7 1055 0,40 403 98 2,74 14,52 98 117 107,5 3LK Sandro Rossi Krumbach II 7 1095 0,38 408 98 2,78 13,82 98 123 110,5 5LKU Markus Tantscher Egg 1c 7 958 0,44 400 84 3,17 13,81 98 124 111 3LK Erol Erkan Rankweil II 7 1102 0,38 408 98 2,78 13,73 98 125 111,5 4LK Felix Kreuz Bremenmahd 7 879 0,48 438 83 3,52 13,58 98 127 112,5 VBG Samir Luiz Sganzerla Feldkirch 7 1254 0,33 512 136 2,51 13,34 98 128 113 1LK Aaron Witwer Thüringen 7 1255 0,33 370 98 2,52 13,30 98 129 113,5 3LK Daniel Grünauer Fussach II 6 742 0,49 408 98 2,78 17,48 136 92 114 1LK Helmut Egger Bürs 7 1259 0,33 370 98 2,52 13,25 98 130 114 1LK Arbnor Rexhaj Götzis 7 1260 0,33 370 98 2,52 13,24 98 131 114,5 4LK Patrick Schwenninger Schlins II 6 602 0,60 438 83 3,52 17,00 136 94 115 5LKU Tautvydas Svidras Au II 7 1016 0,41 400 84 3,17 13,02 98 135 116,5 3LK Semir Gültekin Feldkirch J. 7 1163 0,36 408 98 2,78 13,01 98 136 117 VBG Macedo Reis Bezau 7 1301 0,32 512 136 2,51 12,86 98 137 117,5 VBG Murat Bekar Egg 7 1307 0,32 512 136 2,51 12,80 98 138 118 VBG Boris Zivaljevic Hard 7 1314 0,32 512 136 2,51 12,74 98 139 118,5 VLL Stefan Eienbach Sulzberg 6 857 0,42 328 84 2,60 16,14 136 103 119,5 VEL De Lima Silva Lustenau Am. 7 1260 0,33 356 90 2,64 12,64 98 141 119,5 VBG R. Dos Santos Egg 7 1348 0,31 512 136 2,51 12,41 98 143 120,5 5LKU Philipp Amann Mühlebach 7 1140 0,37 400 84 3,17 11,61 98 146 122 VLL David Klammer Koblach 6 899 0,40 328 84 2,60 15,38 136 109 122,5 VBG Alem Majetic Ludesch 7 1502 0,28 512 136 2,51 11,14 98 148 123 4LK Oguzhan Sahin Lauterach 1c 7 1102 0,38 438 83 3,52 10,83 98 149 123,5 5LKU Christian Rupp Mühlebach 6 794 0,45 400 84 3,17 14,28 136 118 127 4LK Oliver Horer Nenzing II 6 728 0,49 438 83 3,52 14,06 136 120 128 4LK Dominik Dünser Großwalsertal II 6 732 0,49 438 83 3,52 13,98 136 122 129 4LK Jan Sonderegger Schlins II 6 750 0,48 438 83 3,52 13,64 136 126 131 VLL Yannick Alber Sulzberg 6 1060 0,34 328 84 2,60 13,05 136 133 134,5 VLL Manuel Sandrisser Hörbranz 6 1062 0,34 328 84 2,60 13,02 136 134 135 5LKU Stefan Pöll Krumbach/L. 1C 6 971 0,37 400 84 3,17 11,68 136 145 140,5 5LKO Bastian Gumilar Koblach II 6 974 0,37 404 84 3,21 11,53 136 147 141,5 5LKO Fabian Brandl Hochmontafon II 6 1054 0,34 404 84 3,21 10,65 136 150 143 5LKO C. A. Ayaanie Klostertal II 6 1078 0,33 404 84 3,21 10,42 136 151 143,5 4LK Dominik Todorovic Hard II 6 1038 0,35 438 83 3,52 9,86 136 152 144

