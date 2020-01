Testspielübersicht Vorarlbergliga Winter 2020

Details Freitag, 17. Januar 2020 01:36

Die Testspielsaison in der Vorarlbergliga startet in Kürze und ligaportal.at bietet wieder wie gewohnt eine Übersicht über alle offiziell angesetzten Testspiele. An dieser Stelle wieder unser Hinweis, dass Testspiele aus diversen Gründen kurzfristig verschoben oder abgesagt werden können. Deswegen ersuchen wir die Vereine Änderungen - oder Spiele die sich noch nicht in unserer Übersicht befinden - bitte an unsere E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu melden. Wir möchten die Übersicht für unsere Leser natürlich so aktuell wie nur möglich halten. Herzlichen Dank – wir wünschen allen Teams eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Vorbereitung!

Donnerstag, 23. Jänner 2020

Wälderhaus VfB Bezau – SPG FC Langenegg

19 Uhr Achstadion Bezau

Dienstag, 28. Jänner 2020

FC Sohm Alberschwende – Fc Mohren Dornbirn 1913

19 Uhr Stadion Birkenwiese Dornbirn

Mittwoch, 29. Jänner 2020

FC Brauerei Egg – World of Jobs VfB Hohenems

19 Uhr Herrenriedstadion Hohenems

Donnerstag, 30. Jänner 2020

SV typico Lochau – Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler

19 Uhr Sportplatz Sandriesel Hörbranz

Freitag, 31. Jänner 2020

FC Hard – SW Bregenz

18:30 Uhr Sportanlage Hard am See

Samstag, 1. Februar 2020

SC Admira Dornbirn 1946 – SC Austria Lustenau Amateure

10 Uhr Sportanlage In Steinen Hatlerdorf

Kaufmann Bausysteme FC Bizau – SPG Fc Langenegg

14 Uhr Achstadion Bezau

Mittwoch, 5. Februar 2020

SV typico Lochau – World of Jobs VfB Hohenems

19 Uhr Herrenriedstadion Hohenems

Freitag, 7. Februar 2020

Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch – SC Röfix Röthis

18:30 Uhr Sportplatz an der Ratz

FC Nenzing – ERNE FC Schlins

19 Uhr Sportplatz FC Nenzing event. Kunstrasen

Wälderhaus VfB Bezau – Cashpoint SCR Altach Juniors

19 Uhr Achstadion Bezau

SC Fussach – intemann FC Lauterach

19 Uhr Sportanlage Ried Lauterach

SC Admira Dornbirn 1946 – Fc Vaduz

20 Uhr Kunstrasen Birkenwiese Dornbirn

blum FC Höchst – SPG FC Langenegg

20 Uhr Sportanlage In Steinen Hatlerdorf

Samstag, 8. Februar 2020

FC Lustenau – SC Elektro Graf Hatlerdorf

12 Uhr Sportanlage In Steinen Hatlerdorf

FC Hard – Peter Dach FC Koblach

14 Uhr Sportanlage Hard am See

Kaufmann Bausysteme FC Bizau – Fliesen Heim FC Sulzberg

14 Uhr Achstadion Bezau

FC Sohm Alberschwende – FC Raiffeisen Viktoria 62 Bregenz

14 Uhr Sportplatz Viktoria Bregenz

SV typico Lochau – Fliesen Jams FC Riefensberg

18 Uhr Sportanlage In Steinen Hatlerdorf

Dienstag, 11. Februar 2020

SV frigo Ludesch – BayWaLamag FC Thüringen

19 Uhr Sportplatz Thüringen

Mittwoch, 12. Februar 2020

FC Sohm Alberschwende – KFZ Hagspiel FC Hittisau

19 Uhr Bezegg Stadion Andelsbuch

Donnerstag, 13. Februar 2020

Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch – Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach

18:30 Uhr Sportplatz an der Ratz

Freitag, 14. Februar 2020

Wälderhaus VfB Bezau – Fc Mohren Dornbirn Amateure

18:30 Uhr Achstadion Bezau

FC Nenzing – SV Frastanz

19 Uhr Sportplatz FC Nenzing event. Kunstrasen

SC Fussach – Fc Raiffeisen Viktoria Bregenz

19:30 Uhr Sportplatz Viktoria Bregenz

blum FC Höchst – alfi Fc Lingenau

20 Uhr Sportanlage In Steinen Hatlerdorf

SC Admira Dornbirn 1946 – FC Renault Malin Sulz

20 Uhr Kunstrasen Birkenwiese Dornbirn

Kaufmann Bausysteme FC Bizau – Fliesen Jams FC Riefensberg

20:15 Uhr Achstadion Bezau

Samstag, 15. Februar 2020

FC Brauerei Egg – Hella Dornbirner SV

14 Uhr Kunstrasen Hatlerdorf

SV typico Lochau – intemann FC Lauterach

14 Uhr Sportanlage Ried Lauterach

FC Hard – SPG FC Langenegg

14 Uhr Sportanlage Hard am See

Sparkasse BW Feldkirch – World of Jobs VfB Hohenems

14 Uhr Herrenriedstadion Hohenems

FC Lustenau – FC Hörbranz

16 Uhr

Dienstag, 18. Februar 2020

FC Hard – TSV Heimenkirch (D)

19 Uhr Sportanlage Hard am See

Donnerstag, 20. Februar 2020

Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch – Austria Lustenau Amateure

18:45 Uhr Bezegg Stadion Andelsbuch

Freitag, 21. Februar 2020

Sparkasse FC BW Feldkirch – SC Röfix Röthis

18:30 Uhr Sportplatz an der Ratz Röthis

FC Nenzing – Ender Klima TSV Altenstadt

19 Uhr Sportplatz FC Nenzing event. Kunstrasen

Wälderhaus VfB Bezau – Meusburger Fc Wolfurt

19 Uhr Kunstrasen Flotzbach Wolfurt

Kaufmann Bausysteme FC Bizau – intemann FC Lauterach

19 Uhr Sportanlage Ried Lauterach

FC Hard – SPG FC Langenegg

19 Uhr Sportanlage Hard am See

blum FC Höchst – FC Rohrschach

20 Uhr Sportanlage In Steinen Hatlerdorf

Samstag, 22. Februar 2020

SC Fussach – SC Elektro Graf Hatlerdorf

12 Uhr Sportanlage In Steinen Hatlerdorf

FC Lustenau – Altach Amateure

13 Uhr

SV typico Lochau – SW Bregenz

14 Uhr Neu Amerika Bregenz

SC Admira Dornbirn 1946 – KFZ Hagspiel FC Hittisau

14:30 Uhr Sportanlage Hittisau

Freitag, 28. Februar 2020

SC Admira Dornbirn 1946 – Peter Dach FC Koblach

20 Uhr Kunstrasen Birkenwiese Dornbirn

blum FC Höchst – RW Rankweil

20 Uhr Sportanlage In Steinen Hatlerdorf

Samstag, 29. Februar 2020

SV typico Lochau – SC Elektro Graf Hatlerdorf

12 Uhr Sportanlage In Steinen Hatlerdorf

FC Hard – FC Lindenberg (D)

14 Uhr Sportanlage Hard am See

SC Fussach – BayWaLamag Fc Thüringen

14 Uhr Sportanlage Müss Fussach

Kaufmann Bausysteme FC Bizau – SC Röfix Röthis

14 Uhr Sportplatz an der Ratz

FC Sohm Alberschwende – Meusburger FC Wolfurt

14 Uhr Kunstrasen Flotzbach Wolfurt

Fc Lustenau – intemann FC Lauterach

14 Uhr Sportanlage Ried Lauterach

Dienstag, 3. März 2020

FC Nenzing – RW Rankweil

19 Uhr Sportplatz FC Nenzing event. Kunstrasen

Freitag, 6. März 2020

Wälderhaus VfB Bezau – Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler

19 Uhr Achstadion Bezau

Samstag, 7. März 2020

FC Hard – intersport FC Schruns

14 Uhr Sportanlage Hard am See

Sparkasse FC BW Feldkirch – intemann FC Lauterach

14 Uhr Sportanlage Ried Lauterach

Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch – SC Admira Dornbirn

14 Uhr Bezegg Stadion Andelsbuch

FC Sohm Alberschwende – Worlf of Jobs VfB Hohenems

14 Uhr Herrenriedstadion Hohenems

Fc Lustenau – Meusburger FC Wolfurt

14 Uhr Kunstrasen Flotzbach Wolfurt

SC Fussach – KFZ Hagspiel FC Hittisau

15 Uhr Sportanlage Müss Fussach

Freitag, 13. März 2020

FC Nenzing – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal

19 Uhr Sportplatz FC Nenzing event. Kunstrasen

Samstag, 14. März 2020

FC Hard – Kaufmann Bausysteme FC Bizau

14 Uhr Waldstadion Hard

FC Sohm Alberschwende – intemann FC Lauterach

14 Uhr Sportanlage Ried Lauterach

FC Lustenau – FC Rankweil

14 Uhr

Wälderhaus VfB Bezau – alfi FC Lingenau

14 Uhr Achstadion Bezau

blum FC Höchst – KFZ Hagspiel FC Hittisau

14:30 Uhr Rheinaustadion Höchst

SC Fussach – SV typico Lochau

15 Uhr Sportanlage Müss Fussach

Sonntag, 15. März 2020

FC Brauerei Egg – SC Röfix Röthis

14 UhrSportplatz an der Ratz

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten