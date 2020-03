Jonas Stieger – seit 1995 für BW Feldkirch!

Details Donnerstag, 05. März 2020 17:47

BW Feldkirch fehlen nach dem Herbst 2019 in der Vorarlbergliga vier Punkte auf einen einstelligen Tabellenplatz und für Urgestein Jonas Stieger und sein Team ist das auch das große Ziel in den noch ausstehenden dreizehn Partien. In etwas mehr als zwei Wochen geht es ja wieder los und BW Feldkirch eröffnet am 21.3.20 um 15 Uhr das neue Fußballjahr mit der Heimpartie gegen Tabellenführer Bizau!

Einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel!

Jonas Stieger: „Ich bin 31 Jahre alt und spiele seit 1995 für BW Feldkirch – also seitdem ich zu kicken begonnen habe! Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: So viele Punkte wie möglich machen und einen einstelligen Tabellenplatz erreichen!



Titelfavoriten: Ich denke Bizau wird bei uns in der V-Liga den Titel holen. Österreichischer Meister wird vermutlich wieder RB Salzburg - verfolge die heimische Liga aber überhaupt nicht. Für Salzburg war dann gegen Frankfurt Schluss – das habe ich mir auch so gedacht. LASK könnte es mit einem guten Heimspiel eine Runde weiter schaffen. Je nachdem, wer der nächste Gegner ist, werden sie vielleicht noch eine Runde überstehen. Es wurde ja dann Manchester United – natürlich eine Traumpartie. Wird aber extrem schwer werden – das ist wohl allen klar. Sollten alle Leistungsträger des Nationalteams fit sein, traue ich der Mannschaft das Achtelfinale bei der EM Endrunde zu.



Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: verletzungsfrei Fußball spielen.



Vorbild als Fußballer: Ronaldinho, CR7

Persönliche Ziele für die Zukunft: gesund bleiben

Sonstige Hobbies außer Fußball: Tennis, Skifahren

