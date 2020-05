Coach von BW Feldkirch: „Wir sind froh, wieder mit dem Training beginnen zu können!“

Details Mittwoch, 27. Mai 2020 01:18

Ende Mai 2020 hat sich der Fußballhimmel im Amateurfußball doch ein wenig aufgehellt – die Probleme für die Vereine sind aber natürlich noch immer in vielerlei Hinsicht massiv. Die im Kulturbereich angekündigten Lockerungen puncto Zuschauer könnten auch ihren Niederschlag im Amateurfußball finden. Aus aktueller Sicht erscheint also ein Neustart der Meisterschaften Ende Juli bis Anfang August 2020 ziemlich wahrscheinlich. Auch in der Vorarlbergliga soll eswieder los gehen. BW Feldkirch hat wie viele andere Vereine mit einem Training unter strengen Auflagen begonnen und auch drei Kaderänderungen sind zu vermelden.

Wurde das Training am 15. Mai 2020 wieder aufgenommen?

Bernhard Summer, Trainer FC BW Feldirch: „Wir haben am 19. Mai wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen!“

Wie ist Deine Meinung zu den aktuellen Auflagen beim Trainingsbetrieb?

Bernhard Summer: „Wir sind froh, überhaupt wieder mit dem Training beginnen zu dürfen. die strengen Auflagen verhindern zwar jegliche Spielformen, aber es gibt andere Schwerpunkte die wir trainieren können.“

Gibt es bereits fixe Kaderänderungen?

Bernhard Summer: „Alem Majetic ist neu in Feldkirch, Mircea Ericu und Lucas Gomes haben den Verein verlassen.“

Wie schaut in etwa der Plan bis zum erhofften Neustart im Herbst aus?

Bernhard Summer: „Wir trainieren erhaltend, forcieren die Ballbehandlung und den Torabschluss.“

Ist eine Hinrunde im Herbst ohne Zuschauer aus Deiner Sicht denkbar?

Bernhard Summer: „Ich denke ohne Zuschauer macht ein Restart im Amateurbereich wenig Sinn.“

Wie wahrscheinlich ist ein Neustart im Herbst und unter welchen Auflagen?

Bernhard Summer: „Schwer zu sagen, ich denke alles hängt von der Anzahl der Neuinfektionen ab, wenn sich selbige in Grenzen halten, steht einem Neustart im Herbst nichts entgegen.“

Wichtige Anliegen puncto Fußball allgemein aus Deiner Sicht?

Bernhard Summer: „Ich denke sehr viele Leute würden sich freuen, wenn sie wieder ins Stadion gehen und ein Spiel genießen dürfen!“

