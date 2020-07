Klarer Erfolg von Admira Dornbirn im ersten Test gegen Götzis

Details Dienstag, 14. Juli 2020 16:33

Die Intensivphase der Vorbereitung auf die kommende Meisterschaft der Vorarlbergliga ist voll angelaufen. Nahezu jedes Team testet ausgiebig – auch am kommenden Wochenende. Admira Dornbirn hatte im ersten Test mit einem 6:0 gegen Göfis einen guten Start und spielt nun am nächsten und übernächsten Wochenende gegen die KM2 und Km1 von Hohenems.

Erster Meisterschaftsgegner der Admira: Schruns auswärts

Nach der coronabedingten Pause startete auch die erste Mannschaft des SC Admira Dornbirn mit den Vorbereitungen zur neuen Vorarlbergliga Saison. Zum Auftakt in die neue Meisterschaft müssen die Kicker von Trainer Herwig Klocker am 8. August (18.30) zum FC Schruns ins Montafon. Bis dahin warten aber noch intensive Trainingseinheiten und Vorbereitungsspiele. Auf dem Programm dabei Tests gegen den VFB Hohenems und den FC Götzis. Zuschauer sind dabei erlaubt.

Kurzer Blick zurück auf den Herbst 2019

Herwig Klocker, Trainer SC Admira Dornbirn: „Gestecktes Saisonziel war eine Platzierung unter den ersten Fünf der Endtabelle. Dies wäre aufgrund des Punktestandes und Ausgeglichenheit in der Vorarlbergliga in der Rückrunde sicher noch möglich gewesen. Die Hinrunde war ein Berg- und Talfahrt – von einer Konstanz weit weg und oft einfach von der Tagesverfassung abhängig. Heimniederlagen wie das 0:7 gegen den FC Egg und dem 1:5 gegen dem SC Göfis stehen wiederum sehr gute Spiele wie das 5:1 gegen den FC Hard und des 4:2 gegen den SV Lochau gegenüber. In Summe lügt eine Tabelle nie.“



Auswirkungen von Corona

Herwig Klocker: „Das Fußballspiel wird sich nicht ändern – jedoch in finanzieller Hinsicht müssen die Vereine den Gürtel in den kommenden Monaten sicher enger schnallen.“

Am Freitag, dem 10. Juli 2020, startete der SC Admira Dornbirn mit dem ersten Vorbereitungsspiel in die neue Saison. Gegen den FC Götzis aus der 1. Landesklasse sicherten sich die Klocker Schützlinge einen ungefährdeten 6:0 Erfolg.

Weiter geht es bereits an diesem Freitag, 17. Juli mit dem Testspiel gegen das 1b Team des VFB Hohenems. Ankick auf der Sportanlage im Rohrbach ist um 18.30 Uhr.

SC Admira Dornbirn – FC Götzis 6:0 (5:0)

Tore: Thurnher (2), Palinic, Stoss, Bertignoll, Benzer;

Das weitere Testprogramm: 17. Juli 2020 18:30 Uhr Admira Dornbirn – VfB Hohenems II Sportanlage Rohrbach 24. Juli 2020 19 Uhr Admira Dornbirn – VfB Hohenems Sportanlage Rohrbach 31. Juli 2020 19 Uhr Admira Dornbirn – VFL Brochenzell Sportanlage Rohrbach Saisonstart Vorarlbergliga 8. August 2020 18:30 Uhr auswärts gegen Schruns

