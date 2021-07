Nenzing im Umbruch – aber für Überraschungen gut!

Details Donnerstag, 15. Juli 2021 00:39

Der FC Nenzing trifft zum Auftakt der Vorarlbergliga am 16. Juli 2021 um 18:30 Uhr zuhause auf den Aufsteiger SK Meiningen. Für Trainer Mag. Rene Wachter bietet der Umbruch – auch durch die Auswirkungen der langen coronabedingten Pause bedingt – auch Chancen für die Zukunft. Eine junge Elf mit viel Tempo am Platz wird für jeden Gegner sehr schwer zu bespielen sein!

Kaderänderungen Übersicht

Zugänge: Reuf Durakovic (Altach), Haris Mehmedagic (DSV Leoben), Jan Weixelbaumer (Rätia Bludenz), Bünyamin Uyanik (FC Montlingen), Daniel Hartmann (SK Bürs), Simon Amann, Burak Karadavut, Ali Keskin (alle eigenes 1b)

Abgänge: Manuel Honeck (Karriereende), Harun Cosgun (TSV Altenstadt), André Ganahl (VFB Hohenems), Andreas Schmölzer (FC Schlins),

Wie läuft die Vorbereitung?

Mag. Rene Wachter, Trainer Fc Nenzing: „Nach der langen Pause mit drei Monaten nnline Training, einigen Verletzungen und Urlauben kommen wir langsam, aber rechtzeitig in die Spur! In Tetsspielen konnten wir Lauterach mit 2:1 bezwingen, gegen Wolfurt und Rankweil gab es Niederlagen. Zuletzt gab es ein 3:3 gegen Altenstadt und eien 1:5 Niederlage in Röthis.“

Wie stark schätzt man die Mannschaft nach der langen Corona-Pause ein?

Mag. Rene Wachter: „Innerhalb der Mannschaft hat ein größerer Umbruch stattgefunden. Vom Kader des Herbst 2020 stehen sieben Spieler aus verschiedenen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Dies hat uns dazu veranlasst den Weg mit den eigenen Jungen plus ein paar gestandenen Spielern von außerhalb des Vereines voran zu treiben. Das Ergebnis ist, dass diese Mannschaft sehr schwierig zum Bespielen sein wird, viel Tempo auf den Platz bringt und ein neues Kapitel beim FC Nenzing schreiben möchte! Der Entwicklungsprozess ist noch am Laufen, aber alle Spieler und das gesamte Umfeld sind bereit diesen Weg zu gehen. Ich bin zu hundeert Prozent davon überzeugt, dass wir als Außenseiter in der neuen Saison einige überraschen werden!“

Zielsetzungen in der kommenden Saison?

Mag. Rene Wachter: „Den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, konsequent weitergehen und die Früchte der harten Arbeit aller zu ernten! Die Platzierung ist im Moment sehr schwer einzuschätzen, da die lange Corona bedingte Pause viele Fragen über die Stärke der Gegner und der eigenen hinterlässt! Das Minimalziel ist aber sicher die obere Tabellenhälfte in der neuen Saison!“

Auswirkungen der Corona-Lockdowns auf Fußball, Verein und Mannschaft?

Mag. Rene Wachter: „Wie bereits erwähnt, hat diese Epidemie wohl bei allen Vereinen seine Spuren hinterlassen, so auch bei uns. Gestandene Spieler haben ihre Karrieren beendet und neue persönliche Prioritäten. Aber jede Krise bietet auch eine Chance – und genau so sehen wir diese Situation auch – wir sind ehrgeizig und möchten uns täglich verbessern und somit eine neue Geschichte für den Verein schreiben, auf die jeder im Club und im Umfeld stolz sein kann - auch beim Stammtisch am Sonntag!“

Favoriten auf den Titel in der eigenen Liga? In der Admiral Bundesliga und in der 2. Liga?

Mag. Rene Wachter: „Favoriten in der Liga: FC Lustenau, FC Bizau, SC Fussach – und sicher eine Mannschaft die man im Moment noch nicht so auf dem Radar hat. Admiral Bundesliga: RB Salzburg. 2. Liga: SKN St. Pölten, FC Liefering, FC Wacker Innsbruck, Austria Lustenau!“