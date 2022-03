BW Feldkirch stößt Lochau von der Tabellenspitze – wichtige Dreier für Meiningen und FC Lustenau

Details Montag, 21. März 2022 21:50

Fortsetzung der Vorarlbergliga am vorletzten Märzwochenende 2022 und bereits in der ersten Runde 2022 wechselt – vollkommen überraschend – der Tabellenführer. Der SV typico Lochau kommt nämlich beim Tabellenletzten Sparkasse BW Feldkirch über ein 1:1 nicht hinaus. Der FC Sohm Alberschwende holt sich mit einem 2:1 beim Intersport Fischer FC Schruns die Tabellenführung. Der SK Meiningen macht mit einem 1:0 Erfolg gegen ECO-Park F Hörbranz drei extrem wichtige Punkte, FC Lustenau festigt mit einem Dreier beim SV frigo Ludesch den Tabellenmittelfeldplatz.

FC Lustenau festigt Mittelfeldplatz mit Dreier in Ludesch

Philipp Hagspiel, Trainer FC Lustenau: „Ein für uns sehr ungünstiger Spielverlauf, aber das Spiel haben wir trotzdem verdient gewonnen. In der 20. Minute konnten wir durch Semih Dönmez mit 1:0 in Führung gehen, aber drei Minuten vor der Pause das 1:1 durch Domenik Klein von Ludesch. Nach einem Freistoß wurde unser Goalie per Kopf überhoben. In der 71. Minute dann das 2:1 für uns durch Linus Hämmerle, beide Tore haben wir schön heraus gespielt. Gegen Ende der Partie wurde es wieder enger, aber ein ganz wichtiger Dreier für unser Team!“

Beste Spieler FC Lustenau: Semih Dönmez (li. MF), Linus Hämmerle (ST)

BW Feldkirch stößt Lochau von der Tabellenspitze!

Abdalla Mohamed Akram, Trainer Sparkasse BW Feldkirch: „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr bissig und ließen den Tabellenführer keine Möglichkeiten. Leider gerieten wir in der 39. Minute in Rückstand, ein Eigentor, wir konnten über außen nicht richtig klären. In der zweiten Halbzeit haben wir klar dominiert, wir wollten den Ausgleichstreffer und in der 54. Minute erzielt Adem Kum das absolut verdiente Tor für unser Team. Wir wollten mehr und drückten Lochau in die eigene Hälfte. Wir hatten drei sehr gute Torchancen, aber für den Dreier hat es dann leider nicht gereicht. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis und arbeiten hart weiter. Dickes Pauschallob an das ganze Team!“

Bester Spieler BW Feldkirch: Adem Kum (ST)

Meiningen macht drei sehr wichtige Punkte gegen Hörbranz

Enes Cavkic, Trainer SK Meiningen: „Der Sieg gegen den FC Hörbranz war mehr als verdient! In einem sehr umkämpften Spiel haben wir in der 31, Minute durch Julian Maier das entscheidende Tor geschossen.“

Beste Spieler SK Meiningen: Enes Salihagic und Mittelfeldspieler Adrian Kessler